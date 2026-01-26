ଏହି ଗୀତ ସହ ମନାନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ
ଆଜି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ 'ସୁନ୍ଦର ମୋ ଦେଶ', 'ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ' । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ହେଉଛି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ଏହି ଦିନକୁ ଭାରତବାସୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ । ଏହି ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ 'ସୁନ୍ଦର ମୋ ଦେଶ', 'ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ' । ଏହି ଗୀତ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବ । 'ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ' ଗୀତଟି 20 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ଭର୍ସନରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
'ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ'
'ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏହି ଗୀତକୁ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଇସ୍ତା ପ୍ରିୟା ଗାଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ମୂଳ ଗାୟିକା ରାତ୍ରୀ ଘୋଷ ଅଟନ୍ତି । ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଏହି ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଘୋଷ ଗାଇଥିଲେ । ତେବେ 20 ବର୍ଷ ପରେ, ଆମେ 26 ଜାନୁଆରୀ 2026 ରେ ଏହି କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁନଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଓ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଏହା ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଗୀତଟି ଦେଶର ଗୌରବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।
'ସୁନ୍ଦର ମୋ ଦେଶ'
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଗୀତ 'ସୁନ୍ଦର ମୋ ଦେଶ' । ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମ ଜାତି ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଯାହାକୁ ଗାୟକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଗାଇଛନ୍ତି । ଆମର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭୂମିକୁ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ଏହି ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଏକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।'' ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହା ଦେଶଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଋତୁରାଜଙ୍କ 'ବନ୍ଦେ ମାତାରମ', ଶ୍ରୀମାନ ଓ ପୁଷ୍ପକ ପରିଡାଙ୍କ 'ସିଏ ମୋ ଭାରତ' ଭଳି ଗୀତ ବି ଶୁଣଇପାରିବେ ।
