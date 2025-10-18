'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ
'ଥାମା' ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ଭେଟି । 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍ । ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 3:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ହରର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଥାମା' ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୀପାବଳି ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 2019 ଫିଲ୍ମ 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ' ର ସିକ୍ୱେଲ୍ । ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଡବଲ୍-ଧମାକା ଉପହାର ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ 'ଥାମା' ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ, ସେମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ' କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ।
'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ' କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷକ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ, ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ' ରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ସାରା ଅଲି ଖାନ, ଭାମିକା ଗାବି ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଅଂଶୀଦାର କରି ତାରନ ଆଦର୍ଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ସାରା ଅଲି ଖାନ ଏବଂ ଭାମିକା ଗାବୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ହୋଲି ଅବସରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବଡ ପରଦାରେ ଆସିବ ।
'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ ଦୋ' ମୁଦାସର ଅଜିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭୂଷଣ କୁମାର ଏବଂ ରେନୁ ରବି ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । 2019 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ' କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍, ଭୁମି ପେଡନେକର ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅଭିନୀତ । ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଥାମା'ରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ