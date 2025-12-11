'ପଠାନ 2' କନଫର୍ମ, ପୁଣି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବେ ଶାହାରୁଖ
'ପଠାନ 2' ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଦୁବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
December 11, 2025
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ YRF ର 'ପଠାନ' ସହ କମବ୍ୟାକ କରିଥିଲେ । ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍, ପଠାନ ୨ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତଥାପି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ । ତଥାପି, ଏବେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଶାହାରୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଦୁବାଇରେ ଏକ ପ୍ରପର୍ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପଠାନ ୨ ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
PATHAAN is BACK 🔥😳— Pan India Review (@PanIndiaReview) December 9, 2025
ALL TIME GROSSER & the HIGHEST GROSSER from the Spy Universe to gets SEQUEL - #Pathaan2 ❤️😎#ShahRukhKhan movie likely to start next year after #Alpha release 😱😎
After #Dhurandhar the expectations from Spy movies are SKY HIGH 🙏🏻pic.twitter.com/hbq26aDOgj
ଏହି ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଦୁବାଇରେ ଏକ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏକ ଟାୱାର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶାହାରୁଖ ଖାନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ଡେଭଲପର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 'ପଠାନ ୨' ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡେଭଲପର କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମାର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ନା ? ପଠାନ ପରି । ପଠାନ 2 ଆସୁଛି । ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ ହେବ।" ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପଠାନ 2 ବିଷୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ।
" i have a bronze ddlj statue in london, i’ve won a national award, and now there’s a building in dubai named after me. i’ve become someone my parents can look down on proudly from heaven — it’s a life-changing moment for me." — shah rukh khan#ShahRukhKhan 👑❤️ pic.twitter.com/6yNRI82Zzx— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) December 9, 2025
ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କିଙ୍ଗ ଖାନ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଲଣ୍ଡନରେ ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେର ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏକ ବଡ଼ କୋଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲି ଯାହାଙ୍କୁ ମୋ ବାପାମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗର୍ବର ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ ।" ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "କିଙ୍ଗ୍"ର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୁହାନା ଖାନ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଅଭୟ ବର୍ମା, ଅନିଲ କପୁର, ଅର୍ଶଦ ୱାର୍ସୀ, ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । "କିଙ୍ଗ୍"ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଙ୍ଗ୍ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫିଲ୍ମରୁ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା । ଯଦିଓ "କିଙ୍ଗ୍"ର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବ ।
