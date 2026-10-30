୩୫,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ କରୱା ଚୌଥ ପାଳିଲେ ପରିଣୀତି ଓ ରାଘବ, ୟୁଜର୍ସ କହିଲେ- ପ୍ରିୟଙ୍କା-ନିକଙ୍କ ନକଲ
ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ନିଜର କରୱା ଚୌଥ ପାଳନର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ନିକ୍ ଜୋନାସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 3:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଥର ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ କରୱା ଚୌଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା । ଏହି ଦିନକୁ ସେ ୩୫,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଳିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନ ପରିଣୀତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଘବଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବିମାନରେ ଥିଲେ । ସେ ବିମାନ ଭିତରେ ହିଁ ରାଘବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଝଲକ ସେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଅନ୍ଦାଜକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଏହାର ତୁଳନା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାରକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିକ୍ ଜୋନାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ସମାନ ଉତ୍ସବ ସହ କରୁଛନ୍ତି ।
ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ, ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କରୱା ଚୌଥକୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ୩୫,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ କରୱା ଚୌଥ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଣୀତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ରାଘବ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଦମ୍ପତି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଇଠାରେ ହିଁ କରୱା ଚୌଥ ପାଳିତ ହୁଏ । ଆମେ ଆକାଶରେ ୩୫,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥାଉ ।" ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ପରିଣୀତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଘବ, ତୁମେ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କର । ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ।" ବିମାନରେ କାହିଁକି କରୱା ଚୌଥ ପାଳନ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଘର ବଦଳରେ ଆମକୁ ବିମାନ ଭିତରୁ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ତେଣୁ, ଆମେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆମର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କଲୁ ।"
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ଏହି ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନେକ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ନିକ୍ ଜୋନାସ୍ଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ନିକ୍ ଜୋନାସ୍ଙ୍କୁ ନକଲ କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କାହାଣୀର ଏକ ନକଲ ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ହିଁ ନକଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।"
🔥 Priyanka Chopra Reveals Nick Jonas’s Adorable Reaction to Karwa Chauth on The Kapil Sharma Show — “He Was So Happy When I Explained the Tradition!” ❤️✨🎬 https://t.co/TrNM6ngcX9— kaur Jatti (58)K (@KaurNavkaur1990) July 23, 2026
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ନିକ୍ଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ କରୱା ଚୌଥ
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ସେ ନିଜର ଏକ କରୱା ଚୌଥ ପାଳନର ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲେ, "କରୱା ଚୌଥ ଦିନ, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଛୁ । ଥରେ, ନିକ୍ ଏକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପରଫର୍ମାନ୍ସ) ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା । ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ୬୦,୦୦୦ ରୁ ୭୦,୦୦୦ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତଥାପି ନିକ୍ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ରାତି ୧୦ଟା ବାଜିଗଲା, ତା’ପରେ ୧୧ଟା ବି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ । ତେବେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଲା । ନିକ୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ମେଘ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲି ।"
ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ବିଷୟରେ,
ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବ ୨୦୨୩ ମସିହା ମେ’ ୧୩ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କପୁରଥଲା ହାଉସ୍ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୩ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ସ୍ଥିତ 'ଦ ଲୀଲା ପ୍ୟାଲେସ୍' ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ; ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ୨୦୨୫ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ କି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତା’ର ନାମ 'ନୀର୍' ରଖାଯାଇଛି ।