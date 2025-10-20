ETV Bharat / entertainment

ରାଘବଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପରିଣୀତି

ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଘବ ଚଢା । ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ହେଲେ ଦମ୍ପତି ।

PARINEETI CHOPRA WELCOME BABY BOY
PARINEETI CHOPRA WELCOME BABY BOY (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 20, 2025 at 9:38 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ଦମ୍ପତି ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଅକ୍ଟୋବର 19, ରବିବାର) ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ପରିଣୀତି ଓ ରାଘବ । ଯାହା ପରେ ଖୁସିରେ ଝୁମିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହି ଖୁସି ଖବର ପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପରିଣୀତି

ପରିଣୀତି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ରାଘବ ଏହି ଖୁସି ଖବର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ''ସେ ଶେଷରେ ଆସିଗଲା। ଆମର ଛୋଟ ପୁଅ, ଆମର ପୁଅ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନକୁ ମନେ ରଖିପାରୁନାହୁଁ । ଆମର ବାହୁ, ଆମର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ପରସ୍ପର ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସବୁକିଛି ଅଛି । ହୃଦୟରୁ - ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବ ।''

ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଖୁସି ଖବର

ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣର ଖବର ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ କେକର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 1+1=3 ଲେଖାଯାଇଥିଲା । କେକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଘବଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆରାମରେ ଚାଲିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରକୁ କୁନି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ।

ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ପରିଣୀତି-ରାଘବ

କହିରଖୁଛୁ କି, ମେ ୧୩, ୨୦୨୪ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୩ରେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଆପ୍ ନେତା ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ହଲଦୀ, ସଂଗୀତ ଏବଂ ମେହେନ୍ଦୀ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରିସେପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

PARINEETI CHOPRA WELCOME BABY BOY

