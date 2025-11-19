ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ପରିଣୀତି-ରାଘବ, କ୍ୟୁଟ୍ ଫୋଟ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ପୁଅର ଝଲକ
ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏକ ମାସ ପୂରିଲା । ପୁଅର ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ । ନାଁର ବି କଲେ ଖୁଲାସା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢା 2023 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ପରିଣୀତି ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ, ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପରିଣୀତି ଏବଂ ରାଘବ ସେମାନଙ୍କ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଝଲକ
ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢା ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ, ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କିସ୍ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁଅର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଳସ୍ୟ ରୂପମ୍, ପ୍ରେମସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପମ୍ - ତତ୍ର ଏବା ନୀର, ଜୀବନର ଏକ ଅନନ୍ତ ବୁନ୍ଦାରେ ଆମର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଲା, ଆମେ ତାକୁ ନୀର, ପବିତ୍ର, ଦିବ୍ୟ, ଅସୀମ ନାମ ଦେଇଥିଲୁ ।
ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପୁଅର ନାମର ଅର୍ଥ
ଜଳସ୍ୟ ରୂପମ୍, ପ୍ରେମସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପମ୍ - ତତ୍ର ଏଭା ନୀର । ଅର୍ଥ: 'ଯେପରି ପାଣିର କୌଣସି ସ୍ଥିର ରୂପ ନାହିଁ; ଏହା ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେହି ରୂପ ନେଇଥାଏ, ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥିର ରୂପ ନାହିଁ; ଏହା ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଜଳରେ, ଉଭୟ ରୂପ ମିଶିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡିତ ।'
କହିରଖୁଛୁ କି, ମେ ୧୩, ୨୦୨୪ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୩ରେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଆପ୍ ନେତା ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗୌହର ଖାନ, ସବା ପଟୌଦୀ ଖାନ, ଲାପ୍ଟର କୁଇନ୍ ଭାରତୀ ସିଂ ଏବଂ ନିମ୍ରତ କୌରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
