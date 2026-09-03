ETV Bharat / entertainment

୫୪ ବର୍ଷ ପରେ 4Kରେ ଫେରୁଛି ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କ 'ପାକିଜା', ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ

କମାଲ ଆମରୋହିଙ୍କ 'ପାକିଜା' (୧୯୭୨) ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ।

pakeezah
pakeezah (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 7:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମଲ ଆମରୋହିଙ୍କ ୧୯୭୨ ମସିହାର କ୍ଲାସିକ୍ ଫିଲ୍ମ ପାକିଜା' 4K ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମଟିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର ଫ୍ରାନ୍ସର ଲିଓନରେ ଲୁମିୟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହାକୁ BFI ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ; ଲଣ୍ଡନ ସ୍କ୍ରିନିଂ BFI IMAX ରେ ହେବ ।

pakeezah
pakeezah (poster)

ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (FHF) ଆମରୋହି ପରିବାର ସହ ମିଶି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଦଳ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ହେରିଟେଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଡୁଙ୍ଗରପୁରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଯେ ମୂଳ କ୍ୟାମେରା ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରାୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଫିଲ୍ମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା; ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଫୁଟେଜ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଆମରୋହି ପରିବାରର ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ମୂଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଶୈଳୀ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ 5.1 ସରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।

pakeezah
pakeezah (poster)

କମଲ ଆମରୋହିଙ୍କ ଝିଅ, ରୁଖସର ଆମରୋହି କହିଛନ୍ତି, "ପାକିଜା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । 'ଛୋଟି ଆମ୍ମି' (ମୀନା କୁମାରୀ) ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପାକିଜା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ; ସେ 'ପାକିଜା' ଥିଲେ । ମୋ ବାପା ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପିଲା ପରି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା । 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସିଦ୍ଧତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲି - ଅସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରି - ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ । ମୁଁ ଆମରୋହାରେ ତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଯତ୍ନର ସହ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି, ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ଜଣେ ସିନେମା ମାଇଷ୍ଟ୍ରୋ ଭାବରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଶିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଡୁଙ୍ଗରପୁରଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯତ୍ନର ସହିତ 'ପାକିଜା'କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ମୋ ବାପା ଆଜି ଜୀବିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଏହାର ମୂଳ ମୁକ୍ତିର 54 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ । ମୁଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ।"

'ପାକିଜା' ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା । 1956 ମସିହାରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସୁନୀଲ ଦତ୍ତ ଏବଂ ନର୍ଗିସଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ 1969 ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା 4 ଫେବୃଆରୀ, 1972 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ମୀନା କୁମାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସାହିବଜାନଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ରିଲିଜର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 1972 ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଐତିହ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଆଜି 'ପାକିଜା' ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କ୍ଲାସିକ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଟକ୍ସିକ୍' ପ୍ରଶଂସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧ 'ୟଶ ସହ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ'

'ଟକ୍ସିକ'କୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେଉଛି 'ହନୁମାନ ଅଂଶ'; 2 କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ କଲାଣି ଏତେ ରୋଜଗାର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PAKEEZAH
LONDON FILM FESTIVAL
ପାକିଜା
ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ
PAKEEZAH IN LONDON FILM FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.