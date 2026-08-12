ଭାରତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ; 10ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ଅତିଫ୍ ଅସଲାମ, କହିଲେ 'ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବେ ବି ମୋର ଗୀତ..’
୨୦୧୬ରେ ଉରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଗଲା । ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଫ ଅସଲାମ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 1:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗାୟକ ଅତିଫ ଅସଲାମ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ VPN ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଗାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗାୟକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଅତିଫ ଅସଲମ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୀତ ଗାଇ ନାହିଁ । ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନେ VPN ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସିଡି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ପାଇରେସିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇରେସିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ।''
ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଅତିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶ ଥିଲା । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଭାରତରେ ମୋତେ ବ୍ୟାନ କରାଯିବାର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏବେ ଭାରତୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।''
ଅତିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଆରମ୍ଭର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରେଡିଓ, ସିଡି ଏବଂ କ୍ୟାସେଟରେ ଆସିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଶଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''କିଛି କଳାକାର ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ କେଉଁଠି ପାଇବେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ସଙ୍ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ କେଉଁଠି ପାଇବେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ । ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ।''
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୧୬ରେ ଉରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଗଲା । ସେହି ବର୍ଷ, ଗୁରଗାଓଁରେ ଆତିଫ୍ ଅସଲମଙ୍କ ଏକ କନସର୍ଟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ, ଭାରତୀୟ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାର, ଅଭିନେତା ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଥିଲା । ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୨୦୧୯ରେ ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି କଠୋର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
୨୦୨୫ରେ, ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସୀମାପାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ଫୱାଦ ଖାନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଅବୀର ଗୁଲାଲ୍, ଯାହା ବାନି କପୁରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା । FWICE ଏବଂ AICWA ଭଳି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟକଟ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେବା ପରେ, ମେ ମାସରେ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାର - ହାନିଆ ଆମିର, ମାହିରା ଖାନ ଏବଂ ଅଲି ଜାଫର -ଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରିଦେଇଥିଲେ, ସୀମାପାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
42ବର୍ଷରେ ଅତିଫ ଅସଲାମ; ଦିନେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇବାକୁ ହୋଇଥିଲେ ବାଧ୍ୟ, ଆଜି ସେ 200କୋଟିର ମାଲିକ
ବ୍ୟାନ ହଟିବା ପରେ ଭାରତରେ ପୁଣି ଅତିଫଙ୍କ ଜଲୱା, ମାଲାୟାଲମରେ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ