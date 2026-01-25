ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ଅଲକା ଓ ମାମୁଟିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ, ଆର ମାଧବନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026 ଘୋଷଣା । ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଅଲକା ୟାଗନିକ୍, ମାମୁଟି, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆର ମାଧବନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 25, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 7:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 131 ଜଣ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି । ୨୦୨୬ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଗାୟିକା ଅଲକା ୟାଗନିକ୍, ସାଉଥ ଅଭିନେତା ମାମୁଟି, ବଙ୍ଗାଳି ଅଭିନେତା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆର ମାଧବନ ରହିଛନ୍ତି ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସ୍ତରରେ, ଏହି ବର୍ଷ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ବର୍ଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର 2 ଉଚ୍ଚମାନର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ୍, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର 1990 ଏବଂ 2000 ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଅଭିନେତା ମାମୁଟିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାରେ ନିଜ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ସେହିପରି ଅଭିନେତା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ସିନେମାରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ । ସେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ସହ ଅନେକ ସଫଳତ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆର ମାଧବନ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବେ । ସେ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବେ ବେଶ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଯାଏଁ.. ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ