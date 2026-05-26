ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026; ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ, ଭାବୁକ ହେଲେ ହେମା, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ବି ସମ୍ମାନିତ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ୨୦୨୬ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ । ଭାରତୀୟ ସିନେମା,ସଙ୍ଗୀତରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଅଲକା ୟାଗନିକ୍, ମାମୁଟି, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆର ମାଧବନ ସମ୍ମାନିତ ।

PADMA AWARDS 2026
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 9:27 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋମବାର, ମେ ୨୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ, ସିନେମା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ୧୩୧ଟି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସୋମବାର, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଗାୟିକା ଅଲକା ୟାଗନିକ୍, ସାଉଥ ଅଭିନେତା ମାମୁଟି, ବଙ୍ଗାଳି ଅଭିନେତା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆର ମାଧବନ ଭଲି ତାରକାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ।

ମେ ୨୫ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହେମା ମାଳିନୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଆହାନା ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ହେମା ମାଳିନୀ ସମେତ ଝିଅ ଆହାନା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରୋସେନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିଅରରେ, ପ୍ରୋସେନଜିତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅମର ସାଂଘି' ଠାରୁ 'ଉନିଶେ ଏପ୍ରିଲ୍', 'ଦୋସର' ଏବଂ '୨୨ ଶେ ଶ୍ରାବଣ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର ଧୋତି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୁକ ସହ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

