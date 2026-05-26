ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2026; ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ, ଭାବୁକ ହେଲେ ହେମା, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ବି ସମ୍ମାନିତ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ୨୦୨୬ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ । ଭାରତୀୟ ସିନେମା,ସଙ୍ଗୀତରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଅଲକା ୟାଗନିକ୍, ମାମୁଟି, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆର ମାଧବନ ସମ୍ମାନିତ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 9:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋମବାର, ମେ ୨୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ, ସିନେମା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ୧୩୧ଟି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସୋମବାର, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି । ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଗାୟିକା ଅଲକା ୟାଗନିକ୍, ସାଉଥ ଅଭିନେତା ମାମୁଟି, ବଙ୍ଗାଳି ଅଭିନେତା ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆର ମାଧବନ ଭଲି ତାରକାଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ।
ମେ ୨୫ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬୬ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହେମା ମାଳିନୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଆହାନା ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ହେମା ମାଳିନୀ ସମେତ ଝିଅ ଆହାନା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ ।
Delhi: President Droupadi Murmu conferred the Padma Vibhushan upon legendary veteran actor late Dharmendra for his contribution to the field of Arts at the Civil Investiture Ceremony-I held at Rashtrapati Bhavan.— IANS (@ians_india) May 25, 2026
BJP MP Hema Malini received the honour on his behalf.
#WATCH | Delhi | Padma Vibhushan awarded to legendary veteran actor late Dharmendra by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) May 25, 2026
BJP MP Hema Malini received the honour awarded to her late husband and legendary actor for his contribution in the field of Arts
ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରୋସେନଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିଅରରେ, ପ୍ରୋସେନଜିତଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅମର ସାଂଘି' ଠାରୁ 'ଉନିଶେ ଏପ୍ରିଲ୍', 'ଦୋସର' ଏବଂ '୨୨ ଶେ ଶ୍ରାବଣ' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କ୍ରିମ୍ ରଙ୍ଗର ଧୋତି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୁକ ସହ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ