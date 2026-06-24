ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଅଳକା ୟାଗନିକ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଦେଲେ ଅପଡେଟ୍
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ଗାୟିକା ଅଳକା ୟାଗନିକ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 1:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଅଳକା ୟାଗନିକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ସହ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ପୀଡିତ 60 ବର୍ଷୀୟ ଗାୟିକା - ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତାର ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି "ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା"ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ।
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିଆଯାଇଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସମାରୋହ ପରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଲକା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଇମଲାଇଟ୍ ରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କାରଣ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ "ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି"।
ଅଳକା ୟାଗ୍ନିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ?
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହି ଅଲକା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମୋର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ସେୟାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ମୋ ସହ ରହିଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ - ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମଭୂଷଣ - ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢିଲି, ମୋର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା । ଏହି ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନମ୍ର ଅନୁଭବ କରାଏ ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମାନ "ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ସ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମୋ ଗୀତକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ସେ କାହିଁକି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ?
ଅଲକା କହିିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ କାରଣ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ କେବଳ ଏକ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମର୍ଥନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କାରଣ ଏହା କେବଳ ମୋ କାମର ସ୍ୱୀକୃତି ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରେମ, ଆଶା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିର ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ । ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଫେରିବାର ପଥ ଖୋଜୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି - କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ।" ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି, ୟାଗନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ" ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଛି । "ଆଜି, ମୁଁ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ; ମୋ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ।" ସେ ତାଙ୍କ ନୋଟରେ "ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରେମ ସହିତ, ଅଳକା" ସହିତ ଶେଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଅଲକା ୟାଗନିକ୍ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି
ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅଳକା ହଠାତ୍ ସେନ୍ସୋରିନ୍ୟୁରାଲ୍ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେ ପ୍ରଥମେ 2024 ମସିହାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଗାୟିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ... ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, "ସଂଗୀତ ରଚୟିତାମାନେ କେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିପାରୁନାହିଁ ।"
ଅଲକା ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତରେ 'ମୋହରା' ର 'ଟିପ୍ ଟିପ୍ ବାର୍ସା ପାନି', 'କୟାମତ୍ ସେ କୟାମତ୍ ତକ୍', 'ଚାନ୍ଦ ଚୁପା ବାଦଲ ମେନ୍' , 'ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନାମ୍' ଏବଂ 'ଆଗର ତୁମ୍ ସାଥ୍ ହୋ' ଭଳି ଗୀତ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଲକା ୟାଗନିକ, ଏହି ରୋଗର ହେଲେ ଶିକାର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ