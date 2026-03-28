ମାର୍ଚ୍ଚର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର, ହରର୍ ସିରିଜ୍ ଓ ଫିଲ୍ମର ମଜା

ଏହି ସପ୍ତାହର ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏହି ସବୁ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର, ହରର୍ ସିରିଜ୍ ଓ ଫିଲ୍ମ । ଘରେ ବସି ନିଅନ୍ତୁ ମଜା ।କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା...

OTT RELEASES THIS WEEKEND (Photo: Film Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 12:00 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ହେବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନୂତନ ଲାଇନଅପ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର୍, ହରର୍, ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଏହି ମାସଟି 'ଭାଲଥୁ ଭଶଥେ କଲନ୍', 'ମସ୍ତିଷ୍କା ମାରାନାମ୍' ଏବଂ 'କାଟ୍ଟାନ୍' ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସହ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୋଟରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା Netflix, Prime Video, Jio Hotstar ଏବଂ Manorama Max ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

'ଭାଲଥୁ ଭଶଥେ କଲନ୍'

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ରେ ମନୋରମା ମ୍ୟାକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ବିଜୁ ମେନନ, ଜୋଜୁ ଜର୍ଜ, ଲିଓନା ଲିଶୋୟ, ଶାଜୁ ଶ୍ରୀଧର ଭଳି ତାରକା ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଭାଲଥୁ ଭଶଥେ କଲନ୍' ହେଉଛି ଏକ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଯାହା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନି ଜାଭିୟରଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ସହ ତାଙ୍କ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟୋନି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଠୋର ଏବଂ ଅହଂକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପରାଧର ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ଏବଂ ତା’ପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଇରିନ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି । ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଇରିନ୍ ସହିତ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଆଣ୍ଟୋନି ଅପରାଧରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କ ଅତୀତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟୋନି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଅପରାଧୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ।

'ମସ୍ତିଷ୍କା ମାରାନାମ୍'

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ରେ Netflixରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଥିରେ ନିରଞ୍ଜ ମଣିୟାନପିଲା, ରାଜିଶା ବିଜୟନ, ଜଗଦୀଶ, ଝିଞ୍ଜ ଶାନ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା, ରାହୁଲ ରାଜଗୋପାଳ, ସୁରେଶ କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଭଳି ତାରକା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ମସ୍ତିଷ୍କା ମାରାନାମ୍ ସାଇମନସ୍ ମେମୋରିଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କାଳ୍ପନିକ ଥ୍ରୀଲର୍ ଯାହା ୨୦୪୬ ମସିହାର ଭବିଷ୍ୟତ କୋଚିରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଜଣେ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରିଆଲିଟି ଗେମ୍ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହା ରୋମାଞ୍ଚକର ମନେହୁଏ; କିନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲବଶତଃ ଅନ୍ୟ କାହାର ମନରେ ଏକ ହତ୍ୟାର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି । ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ସହିତ, ସେ ଏକ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେ ରେଖାକୁ ଝାପ୍ସା କରିଦିଏ ।

'କାଟ୍ଟାନ୍‌'

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ରେ JioHotstarରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ବିଜୟ ସେତୁପତି, ମିଲିନ୍ଦ ସୋମନ, ସୁଦେବ ନାୟାର, ଭାଡିଭେଲ ମୁରୁଗାନ, ରିଶା ଜ୍ୟାକବସ୍, ଭିଜେ ପାରୁ, କଲାଇଭାନି ଭାସ୍କର, ମୁଥୁକୁମାର ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏମ୍. ମଣିକନ୍ଦନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'କାଟ୍ଟାନ୍' ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଶାନ୍ତ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ । କାହାଣୀଟି ଏକ ଛୋଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ। କିନ୍ତୁ, ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ କଟା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଦଳ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଥୁ - ବିଜୟ ସେତୁପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ ଏକ ଚରିତ୍ର। ପୋଲିସ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନେ ମୁଥୁ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧାଭାସୀ ମତାମତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯିଏ ଅନେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ବିପଦଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।

'ମର୍ଦ୍ଦାନି 3'

ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଏଥିରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଜାନକୀ ବୋଡିୱାଲା, ମଲ୍ଲିକା ପ୍ରସାଦ ଇବନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ମର୍ଦ୍ଦାନି 3' ହେଉଛି ଅଭିରଜ ମୀନାୱାଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମ ଅଧୀନରେ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର । ଏହା ମାରଡାନି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ 'ମର୍ଦ୍ଦାନି 2' ପରେ ଏହି କାହାଣୀ ଜାରି ରଖିଛି । ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଗୁରୁତର ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ 93 ଜଣ ଯୁବତୀ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

'ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍'

Netflixରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । କାମିଲା ମୋରୋନ୍, ଆଡାମ୍ ଡିମାର୍କୋ, ଗସ୍ ବର୍ନି, କାର୍ଲା କ୍ରୋମି ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ହେଲି ଜେଡ୍ ବୋଷ୍ଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, 'ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍' ଏକ ଭୟଙ୍କର ମିନିସିରିଜ୍। କାହାଣୀଟି ରାଚେଲ୍ ଏବଂ ନିକି ନାମକ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟେ, ଯାହା ସବୁକିଛି ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

