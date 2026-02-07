ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଘରେ ବସି ନିଅନ୍ତୁ ମଜା, ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ

ETV Bharat / entertainment

ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ, ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଜ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 'ଦ ରାଜା ସାବ', 'କିସ କିସ କୋ ପ୍ୟାର କରୁଁ 2' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଏହା ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ନୂତନ ସିରିଜ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ହରର କମେଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇନ୍ସ-ଫାଇ ଥ୍ରୀଲର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜର ଘରେ ବସି ନେଇପାରିବେ ମଜା । ଏହି ସପ୍ତାହର ରିଲିଜ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଦ ରାଜା ସାବ, ନେଲିକ୍କମ୍ପୋଇଲ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, କିସ କିସ ପ୍ୟାର କରୁଁ 2 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । Netflix, Prime Video, JioHotstar ଏବଂ ZEE5 ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସପ୍ତାହର ନୂଆ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

ଦ ରାଜା ସାବ

ଦ ରାଜା ସାବ 6 ଫେବୃଆରୀ, 2026 ରୁ JioHotstar ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମା ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସମେତ 4ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ । ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ୨୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛି । ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଗୁଁ, ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଫଳତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "ଦ ରାଜା ସାବ" ଏହାର OTT ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମାରୁଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ପିପୁଲ୍ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ IVY ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ (ତେଲୁଗୁ ଡେବ୍ୟୁ), ରିଦ୍ଧି କୁମାର, ବୋମାନ ଇରାନୀ ଏବଂ ଜରିନା ୱାହାବ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ନେଲିକ୍କମ୍ପୋଇଲ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ

ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ZEE5 ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମାଥ୍ୟୁ ଥମାସ, ରୋଶନ ଶାନଭାସ୍, ଶରତ ସଭା, ମୀନାକ୍ଷୀ ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍, ମେରିନ୍ ଫିଲିପ୍, ବିଷ୍ଣୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନେଲିକ୍କମ୍ପୋଇଲ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଯାହା ନୌଫାଲ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ସିନେମାଟି ଶ୍ୟାମ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ପୁଅର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ । ଘରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଧନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ନେଲିକ୍କମ୍ପୋଇଲ୍ ନାମକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଅନେକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଗୁଜବ ଅଛି, ଯାହା ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରାମ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପଛରେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ।

କିସ୍ କିସ୍ କୋ ପ୍ୟାର୍ କରୁଁ 2

ଫେବୃଆରୀ 6ରେ JioHotstarରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କପିଲ୍ ଶର୍ମା, ମନଜୋତ ସିଂ, ହୀରା ୱାରିନା, ତ୍ରିଧା ଚୌଧୁରୀ, ପାରୁଲ ଗୁଲାଟି, ଆୟେଶା ଖାନ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କିସ୍ କିସ୍ କୋ ପ୍ୟାର୍ କରୁଁ 2 ହେଉଛି ଅନୁକଲ୍ପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋହନଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସାନିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ସିରିଜ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିବାହକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡନ୍ତି । ଏହି କମେଡି ଫିଲ୍ମ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିଛି ।

ପରାଶକ୍ତି

ଫେବୃଆରୀ 7ରେ Zee5ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଶିବକର୍ତ୍ତିକେୟାନ୍, ରବି ମୋହନ, ଅଥାର୍ଭା, ଶ୍ରୀଲିଲା, କୁଲାପଲ୍ଲୀ ଲୀଲା, ପ୍ରକାଶ ବେଲାୱାଡି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ୧୯୬୦ ଦଶକର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାମିଲନାଡୁରେ ହିନ୍ଦୀ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫସିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଚେଝିୟାନ୍ ଏକ ମୌଳବାଦୀ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଚିନ୍ନାଦୁରାଇଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ରେଳବାଇ ଚାକିରି କରନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ, ଭାଷା ନୀତି କିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ଚିନ୍ନା ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ଭାଇମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପୁନଃସଂଯୋଗ ହୁଏ କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପରିଚୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ । ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ।

ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ସ ୱାନ୍‌

ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଏଥିରେ କ୍ରିସ୍ ହେମସୱର୍ଥ, ବ୍ରାଏନ୍ ଟାଇରି ହେନରୀ, ସ୍କାରଲେଟ୍ ଜୋହାନସନ୍, କିଗାନ୍-ମାଇକେଲ୍ କୀ, ଷ୍ଟିଭ୍ ବୁସେମିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ସ ୱାନ୍ ହେଉଛି ହାସବ୍ରୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ସ ଖେଳନା ଧାଡି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆନିମେଟେଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ । ରୋବୋଟ୍ ଦୁନିଆ ସାଇବର୍ଟନରେ, ଖଣି ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ଓରିଅନ୍ ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଡି-୧୬ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସକ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମୂଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ । ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ, ସେମାନେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ଡି-୧୬ କ୍ଷମତା-ଭୋକୀ ହୋଇଯାଏ, ନିଜର ନାମ ମେଗାଟ୍ରନ୍ ରଖେ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିନେଲ୍‌କୁ ହତ୍ୟା କରେ, ଯେତେବେଳେ ଓରିଅନ୍ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ସହିତ ଅପ୍ଟିମସ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଏ । ଅପ୍ଟିମସ୍ ମେଗାଟ୍ରନ୍‌କୁ ପରାସ୍ତ କରେ ଏବଂ ସାଇବର୍ଟନ୍‌କୁ ଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରେ, ଅଟୋବଟ୍ସ ଗଠନ କରେ। ମେଗାଟ୍ରନ୍ ପଳାଇଯାଏ, ଡିସେପ୍ଟିକନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରେ, ପୂର୍ବତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ଡେଥ୍ ୱିସପରର୍ 3

ପୂର୍ବରୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଏଥିରେ ନାଡେଚ୍ କୁଗିମିୟା, ଡେନିସ୍ ଜେଲିଲଚା କପାଉନ୍, ନାଚା ନିନା ଜେସିକା ପାଡୋଭାନ୍, କାଜଭୁଣ୍ଡିଟ୍ ଜାଇଦୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଡେଥ୍ ୱିସ୍ପେରର୍ 3, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଟି ୟୋଡ୍ 3 ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏକ ଥାଇ ଅଲୌକିକ ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନାରିତ ଯୁବାବୁନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

