'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ରୁ 'ଦଲଦଲ୍' ଯାଏଁ...ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ
୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଜ ହେଉଚି । ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ର ପ୍ରଥମ ମାସ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି । ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 23ରେ, 2026 ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ବର୍ଡର 2 ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଜ କରୁଛି । ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ । ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ।
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'
ଗତ ବର୍ଷ, 2025 ଶେଷରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଥିଏଟରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରୟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏବେ, ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଦେଖିହେବ ।
'ସ୍ପେସ୍ ଜେନ'
ଅରୁଣାଭ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ସ୍ପେସ୍ ଜେନ: ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ (ଏକ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଡ୍ରାମା) ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ସିରିଜରେ ISRO ର ବିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ମିଶନ ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀ, ଏବଂ ସଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ମିଶନର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଏହି ସିରିଜରେ ଶ୍ରୀୟା ସରଣ, ନାକୁଲ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଗୋପାଳ ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
'ମସ୍ତି ୪'
ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ବିବେକ ଓବେରୟ ଏବଂ ଆଫତାବ ଅଭିନୀତ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ମସ୍ତି ୪', ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରୁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ZEE5 ରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ମିଲାପ ଜାଭେରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଥିଏଟରରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏହା OTT ରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
'ଗୁସ୍ତାଖ୍ ଇସ୍କ'
ଏହି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମଟି ବିଜୟ ବର୍ମା ଏବଂ ଫାତିମା ସାନା ଶେଖ୍ ଅଭିନୀତ ଏକ କାବ୍ୟିକ ନାଟକ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେଠାକାର ସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଗୁସ୍ତାଖ୍ ଇସ୍କ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରୁ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ ।
'ଦଲଦଲ'
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ପେଡନେକର ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ମୂଳ ଏବଂ ନୂତନ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ସିରିଜ୍ 'ଦଲଦଲ' ସହ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଅମ୍ରିତ ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିରିଜର ଟ୍ରେଲର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ କେବଳ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ।
'ସିରାଇ'
ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମାର ଏକ ଅପରାଧ ଏବଂ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା, ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ସିରାଇ, ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରେ ZEE5 ରେ ଦେଖିପାରିବେ । ୨୦୦୦ ମସିହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
'ମାର୍କ'
କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର କିଚ୍ଚା ସୁଦୀପଙ୍କ ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଥ୍ରୀଲର ମଧ୍ୟ ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରୁ ଜିଓଷ୍ଟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି । ବିଜୟ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ କାହାଣୀ କହେ ଯିଏ ଏକ ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସାର ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ସର ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶାଳ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଛି ।
'ଚିକାତିଲୋ'
ଶୋଭିତା ଧୂଲିପାଲା, ବିଶ୍ୱଦେବ ରାଜକୋଣ୍ଡା, ଚୈତନ୍ୟ ବିଶାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଇଶା ଚାୱଲା ଅଭିନୀତ ଏହି କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ରେ ସୋଭିତା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରାଇମିନୋଲୋଜି ସ୍ନାତକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ କ୍ରାଇମ୍ ପଡକାଷ୍ଟ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହି ତେଲୁଗୁ ନାଟକ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବ ।
'୪୫'
ଶିବରାଜକୁମାର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ ବି. ଶେଟ୍ଟି ଅଭିନୀତ କନ୍ନଡ ନାଟକ ୪୫, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖରୁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ZEE5 ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି । କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୪୫'ର କାହାଣୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମୃତ୍ୟୁ, କର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ବିନୟ (ରାଜ ବି. ଶେଟ୍ଟି), ଯମରାଜ (ଉପେନ୍ଦ୍ର) ଦ୍ୱାରା ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଶିବରାଜକୁମାର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ