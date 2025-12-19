ମିସେସ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ରୁ ରାତ ଅକେଲି ହେ 2...ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ ଏହି ଓଟିଟି ଫିଲ୍ମ-ସିରିଜ
ଏହି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Netflix, JioHotstar ଏବଂ Prime Video ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁ ସିରିଜ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 7:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ ସହ ନୂଆ ସପ୍ତାହ ହେବ ଆରମ୍ଭ । ଯାହା ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥ୍ରୀଲର୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହର ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ମିସେସ ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ପ୍ରେମାନ୍ତେ, ରାତ ଅକେଲି ହେ 2, ଫାର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । Netflix, Amazon Prime Video ଏବଂ JioHotstar ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସପ୍ତାହର ନୂତନତମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
ମିସେସ ଦେଶପାଣ୍ଡେ
ମିସେସ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥ୍ରୀଲର ଧାରାବାହିକ, ଯେଉଁଥିରେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ଜଣେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିବା ସିରିଏଲ୍ କିଲରଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ପୋଲିସକୁ ନକଲି ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ନାଗେଶ କୁକୁନୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହି ସିରିଜଟି ଫରାସୀ ଶୋ' ଲା ମାଣ୍ଟେ (ଦି ମାଣ୍ଟିସ୍) ରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଆଜି (ଡିସେମ୍ୱର 19)ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରେମାନ୍ତେ
ନବାଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନବନୀଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ପ୍ରେମାନ୍ତେ ବୈବାହିକ କଳହ, ଲୁକ୍କାୟିତ ଅତୀତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ଖୁସି ପରି ସ୍ଥିର ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି । ତାହା ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଆଜି (ଡିସେମ୍ୱର 19)ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରିୟାଦର୍ଶୀ, ଆନନ୍ଦୀ, ସୁମା କାନାକାଲା, ଭେନେଲା କିଶୋର, ହାଇପର ଆଡି, ଅଟୋ ରାମପ୍ରାସା ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ରାତ ଅକେଲି ହେ 2
ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର 19 Netflixରେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ୍ ସିଦ୍ଦିକି, ରାଧିକା ଆପ୍ଟେ, ସଞ୍ଜୟ କପୁର, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଡା ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ରାତ ଆକେଲି ହେ 2, ଏହା 2020 ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାତ ଅକେଲି ହେ ର ସିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲରରେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜଟିଲ ଯାଦବ (ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୀତ) ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ହନି ତ୍ରେହାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଧନୀ ପରିବାର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷୀ ଦେଖାଯାଏ ।
ଫାର୍ମା
ଡିସେମ୍ବର 19 JioHotstarରେ ରିଲିଜ । ନିଭିନ୍ ପୌଲି, ରଜିତ୍ କପୁର, ଶ୍ରୁତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍, ନାରାୟଣ, ବୀଣା ନନ୍ଦକୁମାର, ମୁଥୁମାନି, ବିନୁ ପପ୍ପୁ, ମୁଥୁମାନି ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପିଆର ଅରୁଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଫାର୍ମା ହେଉଛି ଏକ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାର ସିରିଜ ଯେଉଁଥିରେ ନିଭିନ୍ ପାଉଲି ଏବଂ ରଜିତ୍ କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଭି ମିଲ୍ ବ୍ୟାନରରେ କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସେତୁକୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହି ସିରିଜ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ସିରିଜ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଏହା ସିଷ୍ଟମ୍ କିପରି କାମ କରେ ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କିପରି ମତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଏ ।
ଫର୍ ମୋର୍ ସଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସିଜିନ୍ ୪
ଡିସେମ୍ବର ୧୯ରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସୟାନି ଗୁପ୍ତା, କୀର୍ତ୍ତି କୁଲହାରି, ଗୁରବାନୀ, ଲିସା ରାୟ, ପ୍ରତୀକ ବବର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଡ୍ରାମା ସିରିଜଟି ଏହାର ଶେଷ ସିଜିନ୍ ସହିତ ଫେରିଛି । ରଂଜିତା ଏବଂ ଇଶିତା ପ୍ରୀତିଶ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହି ଧାରାବାହିକର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଚାରି ଜଣ ବନ୍ଧୁ କିପରି ବ୍ରେକଅପ୍, କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏହି ଶୋ’ଟି ନାଟକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ ସିଜନ୍ ୪
ଆସନ୍ତାକାଲି, ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରେ Netflixରେ ରିଲିଜ । କପିଲ୍ ଶର୍ମା, କିକୁ ଶାରଦା, କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଭିଷେକ ଏଥର ନୂଆ ଅବତାର ସହ ଏଥିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି । କପିଲ୍ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଶୋ’ର ସିଜିନ୍ ୪ ସହିତ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଜୋନାସ୍ ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସିଜିନ୍ ରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଜାଦାର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ କଳାକାରଙ୍କ କମେଡି ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ । ଏହା ଅଧିକ କୌତୁହଳ କମେଡିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ବାବା, ତାଉ ଜୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଭଳି ନୂତନ ଚରିତ୍ର ଉପଭୋଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ।
