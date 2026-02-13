ରୋମାଣ୍ଟିକରୁ କ୍ରାଇମ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ଯାଏଁ... ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମର ମଜା
ଏହି ସପ୍ତାହ ଓଟିଟି ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ମଜାଦାର । ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏହି ସବୁ ରୋମାଣ୍ଟିକରୁ କ୍ରାଇମ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ନୂତନ ସିନେମା ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆସିଯାଇଛି । ଆମେ ଏହି ସପ୍ତାହର ସର୍ବୋତ୍ତମ OTT ରିଲିଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ୱାଚଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡିବା ଉଚିତ । ଭୟାନକ, ଆକ୍ସନ୍, କମେଡି ଏବଂ ସସପେନ୍ସରେ ଭରା ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ।
ଦ କଞ୍ଜୁରିଂ: ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ
ଆଜି, ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଦ କଞ୍ଜୁରିଂ: ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ହେଉଛି ଦି କଞ୍ଜୁରିଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ । ଭେରା ଫାର୍ମିଗା ଏବଂ ପାଟ୍ରିକ୍ ୱିଲସନ୍ ଲୋରେନ୍ ଏବଂ ଏଡ୍ ୱାରେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅସାଧାରଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଡ୍ ଏବଂ ଲୋରେନ୍ ୱାରେନ୍ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ମାମଲା ସାମ୍ନା କରନ୍ତି । ପରିଚିତ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କଲବ୍ୟାକ୍ ସହିତ, ଏହା ଭୟାନକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ।
'କୋହରା' ସିଜନ୍ 2
ଫେବୃଆରୀ 11, 2026ରେ Netflixରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ପଞ୍ଜାବୀ କ୍ରାଇମ ନଏର୍ ଏକ ନୂତନ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଫେରିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇର ଖଳାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ତଦନ୍ତରେ ସନ୍ଦେହ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମିଛ ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତି, ଯାହା ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ।
ମନ ଶଙ୍କର ବର ପ୍ରସାଦ ଗାରୁ
ଫେବୃଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬ରେ ZEE5ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ତେଲୁଗୁ ଆକ୍ସନ-କମେଡି, ମାନ ଶଙ୍କର ଭାରା ପ୍ରସାଦ ଗାରୁ, ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ଆକ୍ସନ-କମେଡିରେ, ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଜଣେ NSG ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର ଭାରା ପ୍ରସାଦ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଛଅ ବର୍ଷର ପୃଥକୀକରଣ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପତ୍ନୀ (ନୟନତାରା) ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ଦର୍ଶନ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ ।
ବେବି ଗାର୍ଲ
ଫେବୃଆରୀ 12, 2026ରେ ସୋନି ଲାଇଭରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ମାଲାୟଲମ ଥ୍ରୀଲର ବେବି କନ୍ୟାର କାହାଣୀ ଏକ ସହରର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଣେ ଶିଶୁର ଅପହରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବେଳେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ସେନେଇ ଆଧାରିତ । ଜଣେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଚାରିକା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମେ କାହାଣୀରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ମିଶ୍ରଣର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିବ ।
ବ୍ୟାଣ୍ଡୱାଲେ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ୧୩, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଏହି ସଂଗୀତିକ ଡ୍ରାମା-କମେଡି ଜଣେ ଯୁବ କବି ମାରିୟମ (ଶାଲିନୀ ପାଣ୍ଡେ)ଙ୍କ କାହାଣୀ କହେ, ଯିଏ ସମାଜର ପାରମ୍ପରିକ ଆଶା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ବିବାହର ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ତାଙ୍କର କବିତା ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି: ରୋବୋ (ସ୍ୱାନନ୍ଦ କିରକିରେ), ଜଣେ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାୟକ, ଏବଂ ଡିଜେ ସାଇକୋ (ଜାହାନ କପୁର), ଏକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସମାଜର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦଳବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ।
