'ଇକ୍କା' ଠାରୁ 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱା ଦୋ' ଯାଏଁ.. ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ
ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କମେଡି ଏବଂ ଥ୍ରୀଲର୍ ଠାରୁ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 7:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ? OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ସନ-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ଡ୍ରାମା ଏବଂ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାହାଣୀ, ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ଅପରାଧ ଧାରାବାହିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ Netflix, SonyLIV, ZEE5 ଏବଂ Prime Video ରେ ଆସୁଛି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ । ତାଲିକାରେ ଇକ୍କା, ପେଡ୍ଡି, ବାଲ୍ଟି, ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱା ଦୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ।
'ପେଦି'
'ପେଦି' ରେ ରାମ ଚରଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଶିବ ରାଜକୁମାର, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ, ବୋମନ ଇରାନୀ, ଜଗପତି ବାବୁ ଏବଂ ତାରକ ପୋନପ୍ପାଙ୍କ ସମେତ ଏକ ସହ କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । 'ପେଦି' ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷାରେ OTT ରେ ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ଏହା ୯ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରମୁଖ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । 'ପେଦି'ର କାହାଣୀ ରାମ ଚରଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଯିଏ ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଅଧିକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ସାମାଜିକ ପରିଚୟରୁ ବଞ୍ଚିତ । ପେଦି (ରାମ ଚରଣ) ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗାଁ ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି । ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ।
'ଇକ୍କା'
ଜୁଲାଇ ୧୦ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ, 'ଇକ୍କା' OTTରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ମେହେରାଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯାହା ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଅଭିନୀତ । ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୌର୍ଯ୍ୟମାନ ଗୌର (ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା)ଙ୍କ ମାମଲା ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ।
'ବାଲ୍ଟି'
ଜୁଲାଇ ୧୦ରେ ସୋନିଲାଇଭରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । 'ବାଲ୍ଟି' ଉନ୍ନି ଶିବଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଏହି ମାଲାୟଲମ ଆକ୍ସନ୍-କ୍ରୀଡା ନାଟକ କେରଳ-ତାମିଲନାଡୁ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସହରର ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ କବାଡି ଖେଳାଳି ଉଦୟନଙ୍କ କାହାଣୀ କହେ। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଇନାନ୍ସରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପରେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜକୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ।
'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱା ଦୋ'
ଆଜି, ଜୁଲାଇ ୧୧ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । 'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱା ଦୋ' ଏକ ପାରିବାରିକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ। ଏହା ଏକ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯାହାଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ମଜାଦାର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ପକାଇଥାଏ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ସାରା ଅଲି ଖାନ, ୱାମିକା ଗବ୍ବି ଏବଂ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ପରିମାଲା ଆଣ୍ଡ କୋ.'
ଜୁଲାଇ ୧୦ରେ ZEE5ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । 'ପରିମାଲା ଆଣ୍ଡ କୋ.' ଏକ ତାମିଲ ବ୍ଲାକ୍ କମେଡି-ଥ୍ରୀଲର। ଏହା ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯିଏ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସିଯାଏ । ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଉପୁଜେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ଯିଏ ପରିବାରର ଝିଅକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା, ସେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ । ପରିବାରର କେହି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରଖନ୍ତି ।
'ଦ ୱେଷ୍ଟିଜ୍'
ଆଜି, ଜୁଲାଇ ୧୧ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଏଥିରେ ଜେକେ ସିମନ୍ସ, ଟାଇଟସ୍ ୱେଲିଭର୍, ଟମ୍ ବ୍ରିଟ୍ନି, ଜେସିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ଡ୍ୟୁକ୍ସ, ସାରା ବୋଲଗର, ଆଲେନ୍ ଲିଚ୍, ଷ୍ଟାନଲି ମୋର୍ଗାନ୍ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁୟର୍କର ୧୯୮୦ ଦଶକର ହେଲ୍ସ କିଚେନ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଦି ୱେଷ୍ଟିଜ୍ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଇରିଶ୍-ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଯିଏ ଜାକବ୍ ଜାଭିଟ୍ସ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣରୁ ବିପୁଳ ଲାଭର ଏକ ଅଂଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରଜା ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ୍ ବସ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଢ଼ିଗତ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ 'ଲକ ଅପ 2'ରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ନିଅ ଏବେ ମାର...'
ଆକାଂକ୍ଷା ସମଲିଙ୍ଗୀ, ଜାଣିଥିଲେ କି ଗୌରବ ? 'ଲକ୍ ଅପ୍ 2'ରେ ଖୁଲାସା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ