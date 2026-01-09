ETV Bharat / entertainment

'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ 2' ରୁ 'ହନିମୁନସେ ହତ୍ୟା'... ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ ଏହି ଓଟିଟି ସିରିଜ-ଫିଲ୍ମ

ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ । ଓଟିଟି ପୁଣି ନେଇଆସିଛି କିଛି ନୂଆ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ । ତେବେ କେଉଁ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଓ କେବେ ?ଜାଣନ୍ତୁ,

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 9, 2026

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ପୁଣି ରହିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ପୁଣି ଫେରିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଅପରାଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହର ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ 2, ଅଖଣ୍ଡା 2, The Pitt Season 2, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । Netflix, Prime Video, SonyLIV ଏବଂ ZEE5 ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ତେବେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ କେଉଁଠି ଓ କେବେ ଦେଖିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ 2

'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ୨' ହେଉଛି ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ'ର ସିକ୍ୱେଲ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ ଏବଂ ଜାଭେଦ ଜାଫରୀଙ୍କ ସମେତ ଆର. ମାଧବନ, ମିଜାନ ଜାଫରୀ, ଗୌତମୀ କପୁର ଏବଂ ଇଶିତା ଦତ୍ତା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଅନସୁଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ଭୂଷଣ କୁମାର ଏବଂ ଟି-ସିରିଜର କୃଷ୍ଣ କୁମାର, ଲଭ ରଂଜନ ଓ ଅଙ୍କୁର ଗର୍ଗ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଥିଏଟର ରିଲିଜ ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ । ଆଜି ଠାରୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିିମିଂ ।

ଅଖଣ୍ଡା 2

'ଅଖଣ୍ଡା ୨: ତାଣ୍ଡବମ୍'ରେ ନନ୍ଦାମୁରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ, ସଂଯୁକ୍ତା ଏବଂ ଆଧି ପିନିସେଟ୍ଟି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ବାୟୋପତି ଶ୍ରୀନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହା ତେଜସ୍ୱିନୀ ନନ୍ଦାମୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ 14 ରିଲ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ରାମ ଆଚାଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋପୀ ଆଚାଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଥମାନ, ସି ରାମପ୍ରସାଦ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଡି ଡିଟେକ୍ ଙ୍କ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ତାମିରାଜୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ, ରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଏସ୍ ପ୍ରକାଶଙ୍କ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରଥମ ସୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଥିଏଟର ରିଲିଜ ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ । ଆଜି ଠାରୁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିିମିଂ ।

ହନିମୁନସେ ହତ୍ୟା

ZEE5ରେ ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଅନୁରେଖା ଭଗତ, ସୁସ୍ମିତା ଏତିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅପରାଧ ଡକ୍ୟୁ-ସିରିଜ, 'ହନିମୁନ୍ ସେ ହତ୍ୟା' ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ବିଚଳିତକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଶିରୋନାମା ବାହାରେ, "ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରନ୍ତି?" ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ।

ମାସ୍କ

ZEE5ରେ ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଏଥିରେ କାଭିନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରିଆ ଜେରେମିଆ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାନ୍ଦୋକେ, ଚାର୍ଲେ, ନେଲସନ୍ ଦିଲୀପକୁମାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନବପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବିକର୍ଣ୍ଣନ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ମାସ୍କ ଏକ ତାମିଲ ଭାଷାର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ଭେଲୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଜଣେ ଲୋଭୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂମି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏନଜିଓ ଚଲାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜନେତା ଭୂମି ସହିତ ତାଙ୍କର କଳାଧନ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭେଲୁଙ୍କୁ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭେଲୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ।

ଦ ପିଟ୍ ସିଜନ୍ 2

HBO Maxରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ନୋଆ ୱାଇଲ୍, କ୍ୟାଥରିନ ଲାନାସା, ଶନ୍ ହାଟୋସି, ପାଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍, ସେପିଦେ ମୋଆଫି, ଲାଏଟିଟିଆ ହୋଲାର୍ଡ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଦ ପିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆମେରିକୀୟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓରାଲ୍ ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍ ଯାହା ଆର୍ ସ୍କଟ୍ ଜେମିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନ୍ ୱେଲ୍ସ ଏବଂ ନୋଆ ୱାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହୋଇଛି । ସିଜିନ୍ 1 ର 10 ମାସ ପରେ, ଦ ପିଟ୍ ସିଜିନ୍ 2 ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଟ୍ରମା ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଡକ୍ଟର ମାଇକେଲ୍ "ରବି" ରବିନାଭିଚ୍ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏହି ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଜୁଲାଇ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ କଠିନ ଡାକ୍ତରୀ ମାମଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷର ମୁକାବିଲା କରେ ।

ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଟ୍ ମିଡନାଇଟ୍ ସିଜନ୍ 2

SonyLIVରେ ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ । ଚିରାଗ ଭୋହରା, ସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚାୱଲା, ଲୁକା ମସଜିବାନ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନିଖିଲ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଟ୍ ମିଡନାଇଟ୍ ସିଜିନ୍ 2 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ବିଭାଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସାମ୍ନା କରାଯାଇଥିବା କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଏହା ନେହେରୁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରେ, ଦର୍ଶାଏ ଯେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା ।

ଦ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସିଜନ୍ 2

ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଜାନୁଆରୀ 11ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏଥିରେ ଟମ୍ ହିଡଲଷ୍ଟନ୍, ଅଲିଭିଆ କଲମ୍ୟାନ୍, ଆଲିଷ୍ଟେୟାର ପେଟ୍ରି, ମାଇକେଲ୍ ନାର୍ଡୋନ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଡେଭିଡ୍ ଫାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦି ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସିଜନ୍ 2, କାଇରୋର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଜୋନାଥନ ପାଇନ୍‌ଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣୁଛି । ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନରେ ଟାଣି ନିଆଯାଇଛି ଯାହା ଏକ ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଅନେକ ଆକ୍ସନ୍, ସସପେନ୍ସ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ।

