'ହକ୍' ରୁ 'ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ 5'... ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନିଅନ୍ତୁ ମଜା, ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ

ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଅନେକ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ । ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

Published : January 3, 2026 at 10:18 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆ ବର୍ଷ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଅନେକ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ । ଆକର୍ଷଣୀୟ କୋର୍ଟରୁମ୍ ନାଟକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ରୀଡା କାହାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଥ୍ରୀଲର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଏବଂ ସିରିଜ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ...

'ହକ୍'

ସଫଳ ଥିଏଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, 'ହକ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର OTT ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । କାହାଣୀଟି ୟାମି ଗୌତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ସାଜିଆ ବାନୋ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ବାସ (ଇମ୍ରାନ ହାଶମୀ) ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ଅବ୍ବାସ ତିନି ତଲାକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । 2 ଜାନୁଆରୀ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି ।

'ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ 5: ଦ ଫିନାଲେ'

ପ୍ରଶଂସକମାନେ 'ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍'ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । 'ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍' ଏବେ ଏହାର ସମାପ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଶେଷ ଏପିସୋଡରେ ଭେକନା ସହ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଅପସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଉଚ୍ଚ-ଷ୍ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଏକ ଛାପ ଛାଡିବା ଶେଷ ଆଶା କରିପାରିବେ । ସିରିଜଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିଛି । ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲରେ ଉପଲବ୍ଧ । 1 ଜାନୁଆରୀ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି ।

'ରନୱେ'

ହରଲାନ କୋବେନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, "ରନଅୱେ" ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ରହସ୍ୟମୟ ନାଟକ ଯାହା ଜଣେ ପିତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କ ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ସେ ଏକ ଅପରାଧିକ ଜଗତରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର ରହସ୍ୟ, ବିପଦ ଏବଂ ସସପେନ୍ସ ଏହି ସିଜିନର ଥ୍ରୀଲରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି ।

'ଇକୋ'

ଯଦି ଆପଣ ରହସ୍ୟମୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ "ଇକୋ" ପସନ୍ଦ କରିବେ । ଏହି ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ କୁକୁର ପ୍ରଜନନକାରୀ, କୁରିଆଚନ (ସୌରଭ ସଚଦେବ)ଙ୍କ ସନ୍ଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କଟ୍ଟୁକୁନୁର ଶାନ୍ତ ପାହାଡ଼ରେ ଘଟେ। କୁକୁର ପ୍ରଜନନକାରୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ମାଲଥି (ସୋଇ), ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପାୟୁସ (ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରଦୀପ) ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଏବଂ ନୌସେନା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ଧକାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାଲାୟଲମ ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ । ମାଲାୟଲମ ସଂସ୍କରଣ Netflix ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ତଥାପି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । 7 ଜାନୁଆରୀ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଏହା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ ।

'ମୋଗଲି'

ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 'ମୋଗଲି' ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ । ଏହା ଏକ ଅନାଥ ପୁଅର କାହାଣୀ କହେ ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରେ ଏବଂ ଜଣେ ମୂକ ଏବଂ ବଧିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ETV Winରେ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି ।

'କୁମକି 2'

ପ୍ରଭୁ ସୋଲୋମନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'କୁମକି 2' ଏକ ପୁଅ ଏବଂ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ । ଏହା ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ହାତୀ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଏହା ବନ୍ଧୁତା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ । Amazon Prime Videoରେ ଜାନୁଆରୀ 3 (ଆଜି) ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ।

'ବ୍ୟୁଟି'

'ବ୍ୟୁଟି' ଜେଏସଏସ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ତେଲୁଗୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା । କାହାଣୀଟି ଆଲେଖ୍ୟା ନାମକ ଜଣେ କଲେଜ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ପଳାୟନ କରେ। ଏହା ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୁକ୍କାୟିତ ସତ୍ୟର ପରିଣାମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ । ZEE5ରେ ଜାନୁଆରୀ 2 ରୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ

