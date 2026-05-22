ETV Bharat / entertainment

ଦୁବାଇ 'ଦେଶୀ' ଭାଇବ୍ସଠାରୁ ସୋନାକ୍ଷୀଙ୍କ 'ସିଷ୍ଟମ' ଯାଏଁ... ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଓଟିଟି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜର ମଜା

ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେହି ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଜ ଗୁଡିକର ଏକ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଅଛି ।

OTT RELEASES THIS WEEK
OTT RELEASES THIS WEEK (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 10:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର, ଆମ ମନରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ "ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ ?" କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ମେ ୨୨ ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର OTT ରିଲିଜ୍ ତାଲିକା ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ର ଏକ "ର ଆଣ୍ଡ୍ ଅନକଟ୍" ସଂସ୍କରଣ ଦେଖିବୁ - ଗତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏପରି ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଜଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଅଛି ।

1) ଧୁରନ୍ଧର (ଧୁରନ୍ଧର: ର ଆଣ୍ଡ୍ ଅଣଦେଖା)

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ: ମେ ୨୨

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: Netflix, JioHotstar

ଏହାର OTT ସଂସ୍କରଣରେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ମିନିଟର ଫୁଟେଜ୍ ସହ ଗୁପ୍ତଚର ଥ୍ରୀଲର 'ଧୁରନ୍ଧର' ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ର "ର ଆଣ୍ଡ୍ ଅଣଦେଖା" ସଂସ୍କରଣ ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯଦିଓ ଏହି ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ରନଟାଇମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସଂଳାପ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଥିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମଟି ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

2) ସିଷ୍ଟମ୍

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ରୁ: ମେ 22

ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିକା ଅଭିନୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହି ଶୁକ୍ରବାର OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଶ୍ୱିନୀ ଆୟର ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସିନେମାରେ ନେହା (ସୋନାକ୍ଷୀ)ଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି - ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଯୁବ ଓକିଲ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ (ଆଶୁତୋଷ ଗୋୱାରିକର) ଆଇନ ଫାର୍ମରେ ସହଭାଗୀତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 10 ଟି ମାମଲା ଜିତିବାର କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ, ଜ୍ୟୋତିକା ସାରିକାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି - ଜଣେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର । ନେହା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାରିକାଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ତଳେ ନିଅନ୍ତି । ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: କ୍ଷମତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ନ୍ୟାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ? ଫିଲ୍ମ 'ସିଷ୍ଟମ୍' ବାୱେଜା ଷ୍ଟୁଡିଓ ବ୍ୟାନରରେ ପମ୍ମି ବାୱେଜା, ହରମନ ବାୱେଜା ଏବଂ ସ୍ମିତା ବାଲିଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ହରମନ, ଅରୁଣ ସୁକୁମାର, ଅଶ୍ୱିନୀ, ତସନିମ୍ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଘିଲଡିଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି।

3) ଦେଶୀ ବ୍ଲିଂ

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ: ମେ 20

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ

ଦୁବାଇର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚମାନର 'ଦେଶୀ' ସାମାଜିକ ସର୍କଲର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରିଆଲିଟି ଶୋ' କରଣ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି - ଏହି ଦୁନିଆ କୋଟିପତି, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଞ୍ଚ ପାର୍ଟି, ବିରକିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଜୀବନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅହଂକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଦୁନିଆକୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଜଟିଳ । କରଣ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପଦବୀ ପରିବେଶ ଦେଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ରେଖା ଶୀଘ୍ର ଝାପ୍ସା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । 'ଦେଶୀ ବ୍ଲିଂ' ରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍, ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ, ସନ୍ନି ଲିଓନି, ବିବେକ ଓବୋରୟ ଏବଂ ଅନେକ ତାରକାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ରହିଛି, ଯାହା ଦୁବାଇର ଚମତ୍କାର ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବଲିଉଡର କିଛି ବଡ଼ ନାଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ।

4) ସତରଙ୍ଗୀ: ବଡ଼ଲେ କା ଖେଳ

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ: ମେ 22

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: Zee5

ଏହି ଆଗାମୀ ଥ୍ରୀଲର-ଡ୍ରାମା ସିରିଜରେ ଅଂଶୁମାନ ପୁଷ୍କର ଏବଂ ମହଭାସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜର କାହାଣୀ ବବଲୁ ମହତୋ (ଅଂଶୁମାନ ପୁଷ୍କର) ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ । 'ଲୌଣ୍ଡା ନାଚ୍' କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜରେ, କୁମୁଦ ଜଣେ ଖଳନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହଭାସ୍ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜୟ ବସନ୍ତୁ ସିଂହ ଦେଇଛନ୍ତି।

5) ଲେଡିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ: ମେ 22

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବା: Netflix

ଥିଆ ଶାରକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ହାସ୍ୟରସରେ ସାଚା ବାରୋନ୍ କୋହେନଙ୍କୁ ଜଣେ ଅହଂକାରୀ ପ୍ଲେବୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯିଏ ହଠାତ୍ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ - ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଠାରେ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟା ଶକ୍ତି ଗଠନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଧନୀ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ (ରୋସାମୁଣ୍ଡ ପାଇକ୍) ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ ।

6) ଟମ୍ କ୍ଲାନ୍ସିଙ୍କ ଜ୍ୟାକ୍ ରିଆନ୍: ଘୋଷ୍ଟ ୱାର୍

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ: ମେ 20

ଟମ୍ କ୍ରାସିନ୍ସକି 'ଘୋଷ୍ଟ ୱାର୍' ରେ CIA ଏଜେଣ୍ଟ ଜ୍ୟାକ୍ ରିଆନ୍ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟାୟ । ଏହି ସିରିଜରେ, ରିଆନ୍ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କୌଶଳ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

7) ମେକ୍ସିମମ୍ ପ୍ଲେଜର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ: ମେ 20

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: Apple TV+

ଏହି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥ୍ରୀଲର ଜଣେ ଛାଡପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ମାଆଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପିଲାର ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧ ଦେଖିବା ପରେ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ । କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେ ଏପରି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହ ସସପେନ୍ସ ମିଶ୍ରଣ କରି, ଏହି ସିରିଜ ଏକ ଟାଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ।

8) ଦ ବରୋସ୍

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ: ମେ 21

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: Netflix

ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମୋଲିନା ଅଭିନୀତ, 'ଦ ବରୋସ୍' ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଯିଏ ଏକ ଅବସର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରେ। ପାରମ୍ପରିକ କିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ ।

9) ମିଳନ ଋତୁ

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ: ମେ 22

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: Netflix

ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ଏହି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଆନିମେଟେଡ୍ କମେଡି ମିଳନ ଋତୁରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରୋମାନ୍ସ, ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ । ଏହି ଶୋ’ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପାରମ୍ପରିକ ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବାର ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶୈଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ।

10) ସ୍କାଇମେଡ୍ ସିଜିନ୍ ୪

ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ: ମେ ୨୨

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ: ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର

ଏହି ମେଡିକାଲ୍ ଉଦ୍ଧାର ନାଟକ ଏୟାରବୋର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଉଦ୍ଧାର ମିଶନ ସହିତ ଫେରି ଆସୁଛି । ଜୀବନ-ମରଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ଏହି ସିଜିନ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଧୁରନ୍ଧର RAW ଆଣ୍ଡ୍ ଅଣଦେଖା' OTT ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?

ମେଗା ୧୫୮: ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମରେ ମେଗାଷ୍ଟାର ପରିବାର, ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲଞ୍ଚ କଲେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା AICWA, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

OTT RELEASE FILM SERIES
NETFLLIX RELEASE FILM
ଓଟିଟି ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ ସିରିଜ
ଓଟିଟି ସାପ୍ତାହିକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ
OTT RELEASES THIS WEEK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.