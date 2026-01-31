ETV Bharat / entertainment

ଲାଟେଷ୍ଟ OTT ରିଲିଜ: 'ଦଲଦଲ' ରୁ 'ଧୁରନ୍ଧର'... ଏ ସପ୍ତାହରେ ରିଲିଜ ଏହି ସବୁ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ, ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଜ ଓଟିଟିରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 'ଦଲଦଲ', 'ସର୍ଭମ ମାୟା', 'ଚାମ୍ପିଅନ୍' ଭଳି ଡ୍ରାମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 31, 2026 at 10:15 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାନୁଆରୀ 2026 ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ଏକ ନୂତନ ତାଲିକା ଅଛି । ନିମ୍ନରେ ଓଟିଟି ରିଲିଜ ସିରିଜ ଓ ଫିଲ୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ହାତଛଡା କରନ୍ତୁନି ।

'ଧୁରନ୍ଧର'

ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି । ପ୍ରକୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଅଟେ । ଏହା ହାମଜା ଅଲି ମଜାର (ରଣଭୀର ସିଂ) ନାମକ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ କରାଚିର ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ମିଶନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏକ ସାହସିକ ଅପରେସନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ଆଇଏସଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ ଏବୋ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ।

'ଦଲଦଲ'

ଭୂମି ପେଡନେକର, ରାହୁଲ ଭଟ୍ଟ, ଜୟା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସିରିଜ ଜାନୁଆରୀ 30 ରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସିରିଜ ହେଉଛି ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ନିଯୁକ୍ତ ଡିସିପି ରୀତା ଫେରେରା (ଭୂମି ପେଡନେକର) ଙ୍କ କାହାଣୀ । DCP ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସିରିଏଲ କିଲରକୁ ଧରିବା । ତଥାପି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜର ଅତୀତର ଆଘାତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ନିଜର ଇମ୍ପୋଷ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଘାତ ଏବଂ ହିଂସା ର ମାନସିକ ମୂଳ ଦେଖାଯିବ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଧାମିଆଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ 'ଭଣ୍ଡୀ ବଜାର'ରୁ ନିଆଯାଇଛି ।

'ସର୍ବମ ମାୟା'

ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଅଖିଲ ସାଥିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସର୍ବମ ମାୟା ଏକ ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷା ଅଲୌକିକ କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକି ପୁରୋହିତଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ନାସ୍ତିକ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଭନ୍ଧୁ (ନିଭିନ ପାଉଲି) ଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଣକର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହରାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

'ପତଙ୍ଗ'

ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ସନ ନେକ୍ସଟରେ ଉପଲବ୍ଧ । 'ପତଙ୍ଗ' ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକି ପ୍ରଣୀତ ପ୍ରତୀପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍ ପି ​​ଚରଣ, କେଶବ ଦୀପକ, କାଞ୍ଚି, ପ୍ରଣବ କୌଶିକଙ୍କ ପରି ତାରକା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର କାହାଣୀ ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘେରିଥାଏ ଯାହାର ସମାନ ଝିଅ ସହ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ।

'ଚାମ୍ପିଅନ୍'

ଜାନୁୟାରୀ 29ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ଅର୍ଦ୍ଧୁଥମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରୋଶନ୍ ମେକାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ରୀଡା ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା । ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ତେଲୁଗୁ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେକଣ୍ଡରାବାଦର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଫୁଟବଲର୍ଙ୍କୁ ଘେରିଥାଏ ଯିଏ ଲଣ୍ଡନରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅବଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ପିତାଙ୍କ ଅତୀତ ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ବାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରୋଶନ ମେକା, ଅନସ୍ୱାରା ରଂଜନ, କଲ୍ୟାଣ ନନ୍ଦାମୀରୀ, ମୁରଲୀ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।

'ଦକେଲ'

ଜାନୁଆରୀ 30ରେ Zee5ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଗାଇକୱାଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଦକେଲ ହେଉଛି ମରାଠୀ ମୂଳ ମାନସିକ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର ସିରିଜ ଯାହା ପ୍ରଜାକ୍ଟା ମାଲି, ୟାଟିନ୍ କରିକର, ଭେନା ଜାମକର, ସାୟଲି ଦେଓଧର, ମଙ୍ଗେଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଭିନୀତ । ଏହାର କାହାଣୀ ଦେବତାଲି ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ପୌରାଣିକ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

'ୱାଣ୍ଡର ମ୍ୟାନ୍'

ଜାନୁୟାରୀ 28ରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଡେଷ୍ଟିନ ଡାନିଏଲ କ୍ରେଟନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ୱାଣ୍ଡର୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଏକ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଯିଏ ହଠାତ୍ ସୁପର ପାୱାର୍ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ନୂତନ ୱାଣ୍ଡର୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ମିନି ସିରିଜରେ ବେନ୍ କିଙ୍ଗସଲି, ଆରିୟାନ୍ ମୋଏଡ୍, ଏକ୍ସ ମାୟୋ, ୟାହିୟା ଅବଦୁଲ ମାଟିନ୍ ଭଳି ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାର୍ଭେଲ ସିରିଜର 8 ଟି ଏପିସୋଡ୍ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

