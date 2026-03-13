ETV Bharat / entertainment

ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଓଟିଟିରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ, ଘରେ ବସି ନିଅନ୍ତୁ ମଜା

ଏହି ସପ୍ତାହରେ OTTରେ ଅନେକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଜ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 13, 2026 at 5:12 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 5:20 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧମାକେଦାର ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଏହି ସପ୍ତାହ । ଘରେ ବସି ନେଇପାରିବେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଜ ଦେଖିବାର ମଜା । Netflix, Amazon Prime Video ଏବଂ Disney Plus ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରିଆନ୍ ଡ୍ରାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ନୂତନ ସିନେମା ଏବଂ ସିରିଜ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଓ ସିରିଜ, କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ? ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ୍ସ ସିଜନ୍ 3

ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ରିଲିଜ । ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ । ପୁଣି ଅଭିଳାଷଙ୍କ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ଫେରିଛି । ଅଭିନେତା ନବୀନ କସ୍ତୁରିଆ ଡିଏମ୍ ଅଭିଲାଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଡିଏମ୍ ଅଭିଲାଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ଓହଲାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ସହ କାହାଣୀ ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୋଇଛି ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ନବୀନ କସ୍ତୁରିଆ, ଶିବଙ୍କିତ ସିଂହ ପରିହାର, ଅଭିଲାଷ ଥାପଲିୟାଲ୍, ସନି ହିନ୍ଦୁଜା, ନମିତା ଦୁବେ ଏବଂ ତେଙ୍ଗାମ୍ ସେଲିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜତିନ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏକ ନୂତନ ଯୋଡି ଭାବରେ କାଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

'ଦ ତାଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ'

ତୁଷାର ଅମରୀଶ ଗୋୟଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ଦ ତାଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ' OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଲାୟନ୍ସଗେଟ୍ ପ୍ଲେରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପରେଶ ରାୱଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମାରେ, ପରେଶ ରାୱଲ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି - ଆଗ୍ରାର ଜଣେ ଟୁର୍ ଗାଇଡ୍ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ମଦ୍ୟପାନ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ତାଜମହଲ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।

Zootopia 2

ଗତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହଲିଉଡ୍ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ, Zootopia 2 OTT ରେ ଆସିଛି । ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ରୁ JioHotstar ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ଅଧିକାରୀ ଜୁଡି ହପ୍ସ ଏବଂ ନିକ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଗ୍ୟାରି (କେ ହୁଏ କ୍ୱାନ୍) ନାମକ ଏକ ପଳାତକ ପିଟ୍ ଭାଇପରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ । ଏହା ପରେ କଁ ହୁଏ ତାହା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ମେଡ୍ ଇନ୍ କୋରିଆ

ତାମିଲ ଦୁଃସାହସିକ ନାଟକ 'ମେଡ୍ ଇନ୍ କୋରିଆ' ରା. କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋହନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯାହାଙ୍କର କୋରିଆନ୍ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଅଛି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆର. କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି କ୍ରସ୍-କଲ୍ଚରାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର OTT ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଭର୍ତ୍ତା ମହାଶାଯୁଲାକୁ ବିଜ୍ଞାନ୍ପତୀ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ରେ ZEE5 ଉପଲବ୍ଧ । 'ଭର୍ତ୍ତା ମହାଶାଯୁଲାକୁ ବିଜ୍ଞାନ୍ପତୀ' ହେଉଛି ରବି ତେଜା ଅଭିନୀତ ଏକ ତେଲୁଗୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି-ଡ୍ରାମା, ଯାହାର କାହାଣୀ ଜଣେ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ପେନ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହାସ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପୁକି

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ରେ ZEE5 ଉପଲବ୍ଧ । ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ପୁକି' ଏକ ତାମିଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଯାହା ଏକ ଜେନ-ଜେଡ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଯାହାଙ୍କ 6 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ବ୍ରେକଅପ୍ ଏବଂ ଅହଂକାର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ପରିବେଷିତ କରେ ।

ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଲୋୟର

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ରେ Netflixରେ ଉପଲବ୍ଧ । 'ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଲୋୟର' ହେଉଛି ଏକ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆନ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଆଇନଗତ ନାଟକ ଯାହା ଶିନ୍ ୟି-ରାଙ୍ଗ୍ (ୟୁ ୟୋନ୍-ସିଓକ୍)ଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ । ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ଯିଏ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷ ଭାଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଓଚୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ।

