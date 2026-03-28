ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ! ଓସ୍କାର ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲା ଡଲବି ଥିଏଟର, ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା
2029 ଠାରୁ, ଏକାଡେମୀର 101ତମ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଆଉ ଡଲବି ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଏକ ନୂତନ ଥିଏଟରରେ ହେବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 1:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ଡଲବି ଥିଏଟର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି । ଏହାର ଚାରିପାଖ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା । ତଥାପି, ୨୦୨୮ ପରେ, ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ । ଡଲବି ଥିଏଟରର ଦ୍ୱାର ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ତଥା 'ଓସ୍କାର' ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ । ୨୦୨୯ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଓସ୍କାର ଏକ ନୂତନ ଥିଏଟରରେ ଏହାର ଯାତ୍ରାର ୧୦୧ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ANI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ 'ଓସ୍କାର' ହଲିଉଡରୁ ଡାଉନଟାଉନ୍ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ । ଏହା ସହ ୨୦୨୯ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଓସ୍କାର ସମାରୋହ YouTube ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମୂଳତଃ, ଅସ୍କାରର ୧୦୧ତମ ଯାତ୍ରା ଇତିହାସର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀ AEG ସହ ସହଭାଗୀତାରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଓସ୍କାର ସମାରୋହ 2029 ରୁ 2039 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ L.A. ଲାଇଭ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ଅଂଶ ପିକକ୍ ଥିଏଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି Crypto.com ଆରେନା ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହ ହଲିଉଡ୍ ବୁଲେଭାର୍ଡର ଡଲ୍ବି ଥିଏଟରରେ ଏକ ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି; 2002 ରୁ ଏହି ଥିଏଟରରେ ଅସ୍କାର ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ 100ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2028 ରେ ଡଲବି ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ABC ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ।
ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଏକାଡେମୀର ସିଇଓ ବିଲ୍ କ୍ରାମର ଏବଂ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଲିନେଟ୍ ହାୱେଲ୍ ଟେଲର AEG (Anschutz Entertainment Group) ସହ ଏହି ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାଇଭ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥଳ ପରିଚାଳନାରେ ଏହାର ବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସିନେମା ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏକାଡେମୀର ସିଇଓ ବିଲ୍ କ୍ରାମର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ AEG ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପାୱାରହାଉସ୍ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ ଅତୁଳନୀୟ ।
ଏକାଡେମୀର ସିଇଓ ବିଲ୍ କ୍ରାମର ଏବଂ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଲିନେଟ୍ ହାୱେଲ୍ ଟେଲର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦୧ତମ ଅସ୍କାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଏକାଡେମୀ AEG ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି L.A. LIVEକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସିନେମା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା - ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ସିଧା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରିତ ସିନେମା ଉତ୍ସାହୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ ।
ପୂର୍ବରୁ ଏକାଡେମୀ YouTube ସହ ଏକ ନୂତନ ସହଭାଗୀତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଯଦିଓ ଚୁକ୍ତିନାମା ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2029 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 2033 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ଓସ୍କାର-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ - ରେଡ କାର୍ପେଟ ଏବଂ ପରଦା ପଛର ଫୁଟେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାର୍ଷିକ 'ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବଲ୍' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - YouTube ରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଅସ୍କାର ସମାରୋହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 16 ଟି ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ହଲିଉଡ୍ ରୁଜଭେଲ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ହୋଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଉମାନର ଚାଇନିଜ୍ ଥିଏଟର, ଶ୍ରାଇନ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍, RKO ପାଣ୍ଟାଜେସ୍ ଥିଏଟର, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର NBC ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିଏଟର ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ କାଉଣ୍ଟିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡୋରୋଥି ଚାଣ୍ଡଲର ପାଭିଲିଅନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
