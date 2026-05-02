ଓସ୍କାର ଜାରି କଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଭାରତ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଖାସ୍ ?
ଏକାଡେମୀର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ୯୯ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ନିୟମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ନୂଆ ନିୟମ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 2, 2026 at 3:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୯୯ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସାଇନ୍ସ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ "ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ" ବର୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓସ୍କାରର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର, ଏକାଡେମୀ ଏହାର ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ବର୍ଗରେ ଏକାଧିକ ନାମାଙ୍କନ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଏବେ "ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ" ବର୍ଗ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବ ।
ପ୍ରଥମ ନିୟମ - ଅଭିନୟ ବର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଓସ୍କାର ନିୟମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ ଏକାଧିକ ଥର ମନୋନୀତ କରାଯାଇପାରିବ । ଓସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇପାରିବ । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ମନୋନୀତ କରାଯାଇପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥାଏ, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ - AI ଉପରେ ଆଧାରିତ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଓସ୍କାର ନିୟମକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଏହା AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆଜିକାଲି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସମୟରେ AI ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ । ପୂର୍ବରୁ, ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ତଥାପି, ନୂତନ ନିୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। AI-ପ୍ରଭାବିତ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଲେଖକ କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ, ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ କୌଣସି ଓସ୍କାର ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ତୃତୀୟ ନିୟମ: ଭାରତ ଡବଲ୍ ବର୍ଗ ନାମାଙ୍କନରୁ ଲାଭ ପାଏ
ଓସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଏବେ ତାହାର ସରକାରୀ ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଓସ୍କାରରେ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେକୌଣସି ବର୍ଗରେ ଓସ୍କାର ମନୋନୟନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଏବେ, ସମାନ ବର୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବରଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ।
୨୦୨୭ ଓସ୍କାର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ?
୨୦୨୭ ଓସ୍କାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମାରୋହରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ୯୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଓସ୍କାର ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଓସ୍କାରର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବ । କଳାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଏବଂ ଏବେ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ