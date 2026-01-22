ETV Bharat / entertainment

ଓସ୍କାର 2026 ନାମାଙ୍କନ: ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶା 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ', ଫାଇନାଲରେ କରିବ କି ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ?

ଓସ୍କାର 2026 ନାମାଙ୍କନ ତାଲିକା ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋମବାଉଣ୍ଡ, କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ରେସ ଥିବା ବେଳେ କିଏ କରିବ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ,କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍...

Oscars 2026 Nominations
Oscars 2026 Nominations (Photo: Film Poster, The Academy)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା 2026 ଓସ୍କାର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଅଭିନେତା ଡାନିଏଲ୍ ବ୍ରୁକ୍ସ ଏବଂ ଲୁଇସ୍ ପୁଲମ୍ୟାନ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ । ତେବେ ଆଜି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ନାମାଙ୍କନ ଘୋଷଣା ରହିଛି । ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା । ପାଇନାଲରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଜଣାପଡିବ । ଚଲିତ ରେସରେ ହଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ବି ସାମିଲ ରହିଛି । ତେବେ ଏଥର କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ରେସରେ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ', 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆପଣ ନାମାଙ୍କନ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଭାରତରେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନାମାଙ୍କନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ?

ଓସ୍କାର ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମାଙ୍କନ ଗୁରୁବାର(ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 22)ରେ ପୂର୍ବ ମାନକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୮:୩୦ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟା ସମୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ । ନାମାଙ୍କନଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ୱେବସାଇଟ୍, Oscar.com ଏବଂ Oscar.org ରେ ଲାଇଭ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରେ ନାମାଙ୍କନ ଘୋଷଣାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ'

ୱନିକଟରେ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସେସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ୧୨ଟି ବର୍ଗରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ଭାରତର 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ଦାଖଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂକୁ ଉନ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ୨୦୨୬ ଅସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ଟି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 5ଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପାଇବ । କେଉଁ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯିବ । ୮୬ଟି ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଫିଲ୍ମ ଏହି ବର୍ଗରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରେସରେ ସାମିଲ

'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ବ୍ୟତୀତ, ଆଉ 5ଟି ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ୨୦୧ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମିଲ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧', ଯାହାକୁ ଏକାଡେମୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅଭିନୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ଏବଂ 'ଟୁରିଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି' ମଧ୍ୟ ଓସ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । 'ତନଭୀ ଦ ଗ୍ରେଟ୍' ଏବଂ 'ସିଷ୍ଟର ମିଡନାଇଟ୍' ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଡବଲ-ଡିଜିଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

  • ସିନରସ- ୧୪ଟି ନାମାଙ୍କନ
  • ୱାନ ବ୍ୟାଟେଲ ଆପ୍ଟର ଏନୋଦର- ୧୩ଟି ନାମାଙ୍କନ
  • ଫ୍ରାଙ୍କେନଷ୍ଟାଇନ୍ - ୧୧ଟି ନାମାଙ୍କନ
  • ମାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମ୍ - ୧୧ଟି ନାମାଙ୍କନ
  • ହାମନେଟ୍ - ୧୦ଟି ନାମାଙ୍କନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓସ୍କାର 2026; ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିକ୍ଟର ରେସରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଓ 'ତନଭି ଦ ଗ୍ରେଟ' ସାମିଲ୍

ଓସ୍କାର 2026ରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ', ଭାବବିହ୍ୱଳ କରଣ ଜୋହର

ଓସ୍କାର ଦୌଡରେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ 'ପାପା ବୁକା', ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

OSCARS 2026
HOMEBOUND
ଓସ୍କାର 2026 ନାମାଙ୍କନ
ହୋମବାଉଣ୍ଡ
OSCARS 2026 NOMINATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.