ଓସ୍କାର 2026ରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ', ଭାବବିହ୍ୱଳ କରଣ ଜୋହର

ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ୨୦୨୬ ମସିହାର ଓସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ । ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

HOMEBOUND OSCAR SHORTLISTED
HOMEBOUND OSCAR SHORTLISTED (photo:ANI/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 10:12 AM IST

Updated : December 17, 2025 at 11:41 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀରଜ ଘାୟୱାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଇଶାନ ଖଟ୍ଟର, ବିଶାଲ ଜେଠୱା ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସେସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ୧୨ଟି ବର୍ଗରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ 15ଟି ଫିଲ୍ମ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ 5କୁ ସୀମିତ କରାଯିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି 15ଟି ଫିଲ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ହେବ । ୮୬ଟି ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଫିଲ୍ମ ଏହି ବର୍ଗରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଫିଲ୍ମ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ

'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ବର୍ଗରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର 'ବେଲେନ', ବ୍ରାଜିଲର 'ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ', ଫ୍ରାନ୍ସର 'ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ', ଜର୍ମାନୀର 'ସାଉଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫଲିଂ', ଇରାକର 'ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କେକ୍', ଜାପାନର 'କୋକୁହୋ', ଜୋର୍ଡାନର 'ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁ', ନରୱେର 'ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍', ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ 36, ସାଉଥ କୋରିଆର 'ନାଇନ୍ ଅଦର ଚଏସ୍', ସ୍ପେନର 'ସିରାଟ୍', ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର 'ଲେଟ୍ ସିଫ୍ଟ', ତାଇୱାନର 'ଲେଫ୍ଟ-ହାଣ୍ଡେଡ୍ ଗାର୍ଲ' ଏବଂ ଟ୍ୟୁନିସିଆର 'ଦି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦ୍ ରଜବ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଜାନୁଆରୀ 22, 2026 ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କୋନାନ୍ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍ 2026 ଓସ୍କାରର ହୋଷ୍ଟ କରିବେ । ଓସ୍କାର ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଭାବବିହ୍ୱଳ କରଣ ଜୋହର

ହୋମବାଉଣ୍ଡକୁ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବାରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କରଣ ଜୋହର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହୋମବାଉଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଖୁସି ତାହା ମୁଁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ । ଧନ୍ୟବାଦ, ନୀରଜ, ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ । କାନ୍ସ ଠାରୁ ଓସ୍କାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲପାଇବା । ହୋମବାଉଣ୍ଡ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଛି ।"

'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' କାହାଣୀ

କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସାମ୍ବାଦିକ ବଶରତ ପୀରଙ୍କ "ଟେକିଙ୍ଗ ଅମୃତ ହୋମ (A Friendship, a Pandemic, and a Death Beside the Highway)" ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଜଣେ ଦଳିତ ବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : December 17, 2025 at 11:41 AM IST

HOMEBOUND
OSCAR 2026
KARAN JOHAR
ହୋମବାଉଣ୍ଡ
HOMEBOUND OSCAR SHORTLISTED

