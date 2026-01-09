ଓସ୍କାର 2026; ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିକ୍ଟର ରେସରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଓ 'ତନଭି ଦ ଗ୍ରେଟ' ସାମିଲ୍
ଓସ୍କାର 2026ରେ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମର ଜଲୱା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିକ୍ଟର ରେସ ପାଇଁ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଓ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ 'ତନଭି ଦ ଗ୍ରେଟ' ସାମିଲ ।
January 9, 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଓସ୍କାର 98ତମ ସମାରୋହ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026 ଲସ ଆଞ୍ଜେଲସ ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ବି ଏଥିରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 2026 ପାଇଁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ବର୍ଗ ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିକ୍ଟର ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଓ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ 'ତନଭି ଦ ଗ୍ରେଟ' ।
ଏକାଡେମୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 317ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓସ୍କାର ବିବେଚନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ (323ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର) ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, 201ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଓ 'ତନଭି ଦ ଗ୍ରେଟ' ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (AMPAS) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛି । ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ମାନକ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ଏବଂ ଏକ ଗୋପନୀୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ମାନକ ପ୍ରବେଶ (RAISE) ଫର୍ମ ଦାଖଲ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ 4ଟି ଏକାଡେମୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ 2ଟି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୁକ୍ତିର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50 ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ 10ଟିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।
ଏହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଓ 'ତନଭୀ ଦ ଗ୍ରେଟ' ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ, ଏକାଡେମୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ, ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଚର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 317ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ତେବେ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମନୋନୀତଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଘୋଷଣା ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।
'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । 2025 ଦୀପାବଳି (ଅକ୍ଟୋବର 2) ରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲା । 130 କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ଭାରତରେ 622.5 କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 853.4 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଟ୍ୟାଗ୍ ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
'ତନଭି ଦ ଗ୍ରେଟ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ତନଭି ଦ ଗ୍ରେଟ୍' । ଯାହା କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଡୁ ଫିଲ୍ମରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା । ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର, ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ତନଭି ରୈନାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତନଭି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ଆବେଗ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏକ କାହାଣୀ । ତନଭି ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ର ସଂଗୀତକୁ ଓସ୍କାର ବିଜେତା ରଚନା ଏମ୍ କେରେଭାନୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଂଗୀତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀରେ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଭାବନା ଯୋଡିଛି ।
