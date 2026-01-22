ETV Bharat / entertainment

ମଉଳିଲା ଆଶା: ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍‌ ପଡିଲା ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ'

ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ବାଦ୍‌ ପଡିଲା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ '।

HOMEBOUND OSCAR NOMINATION
ଓସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' (Photo: Film Poster, The Academy)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଉଳିଲା ଆଶା । ଓସ୍କାର 2026 ରେସରୁ ବାଦ୍‌ ପଡିଲା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' । ତେବେ ଆଜି (ଜାନୁଆରୀ 22)ରେ ନାମାଙ୍କନ ଫାଇନାଲ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏକାଡେମୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 15ଟି ଫିଲ୍ମ ରେସରେ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍‌ ପଡିଛି ହୋମବାଉଣ୍ଡ ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ଏହି 15 ଫିଲ୍ମ ଥିଲେ ସାମିଲ

'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ବର୍ଗରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର 'ବେଲେନ', ବ୍ରାଜିଲର 'ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ', ଫ୍ରାନ୍ସର 'ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ', ଜର୍ମାନୀର 'ସାଉଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫଲିଂ', ଇରାକର 'ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କେକ୍', ଜାପାନର 'କୋକୁହୋ', ଜୋର୍ଡାନର 'ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁ', ନରୱେର 'ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍', ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ 36, ସାଉଥ କୋରିଆର 'ନାଇନ୍ ଅଦର ଚଏସ୍', ସ୍ପେନର 'ସିରାଟ୍', ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର 'ଲେଟ୍ ସିଫ୍ଟ', ତାଇୱାନର 'ଲେଫ୍ଟ-ହାଣ୍ଡେଡ୍ ଗାର୍ଲ' ଏବଂ ଟ୍ୟୁନିସିଆର 'ଦି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦ୍ ରଜବ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' କାହାଣୀ

କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସାମ୍ବାଦିକ ବଶରତ ପୀରଙ୍କ "ଟେକିଙ୍ଗ ଅମୃତ ହୋମ (A Friendship, a Pandemic, and a Death Beside the Highway)" ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଜଣେ ଦଳିତ ବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓସ୍କାର 2026 ନାମାଙ୍କନ: ଭାରତ ପାଇଁ ଆଶା 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ', ଫାଇନାଲରେ କରିବ କି ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ?

ଏହି ଦିନ ଓସ୍କାର 2026 ଆୟୋଜିତ

ଓସ୍କାର 98ତମ ସମାରୋହ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026 ଲସ ଆଞ୍ଜେଲସ ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଭିନେତା ଡାନିଏଲ୍ ବ୍ରୁକ୍ସ ଏବଂ ଲୁଇସ୍ ପୁଲମ୍ୟାନ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ହୋମବାଉଣ୍ଡ
ଓସ୍କାର 2026
HOMEBOUND
OSCARS 2026 NOMINATION
HOMEBOUND OSCAR NOMINATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.