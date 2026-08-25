କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ହୋଇପାରନ୍ତି ଗିରଫ
ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟ । ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ 2023ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 25, 2026 at 12:08 PM IST
Singer Sourin Bhatt କଟକ: କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ । ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ବାରମ୍ବାର ସମୟ ନେଇ ହାଜର ନହେବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ନଫେରାଇବା ନେଇ କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।
ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ:
ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଜାମିନ୍ ବିହୀନ ପରୱାନା( NBW) ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ରହିତାଦେଶକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଦାଲତରେ କିପରି ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟ ହାଜର ହେବେ ସେନେଇ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ?
ଏହି ମାମଲାରେ କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୩ରେ ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲୁ ଜାରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଏନ୍ବିଡବ୍ଲୁ ବିରୋଧରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ସୌରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଗତ ୨୦ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେ ହାଜର ନହେବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରିଥିବା ରହିତାଦେଶକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୌରିନଙ୍କ ନାଁରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ?
କଟକରେ ରହୁଥିବା ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସୌରିନ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇ ସୌରିନ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ନ ଦେବାରୁ ସୌରିନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପାଖରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସୌରିନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୌରିନଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ମିଳିନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସୌରିନ ଭଟ୍ଟ: ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ବଢାଇବ କି ଅଡୁଆ ? ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ
ମିଳୁନି ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଖୋଜଖବର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁକ ଆଉଟ ନୋଟିସ୍
ଗିରଫ ହେବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରିନ ଭଟ୍ଟ ! ଟିମ ଗଠନ କରୁଛି ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ