ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଏମିତି କହିଲେ ଆଇନଜୀବୀ

କଟକ: ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା’। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିବା ସହ ୯ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଟକ ମାର୍କତ ନଗର ପୋଲିସ । ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡି଼ଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ଚାନ୍ଦ...
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ମାମଲାଟି ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସକୁ ପୃଥକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବିଷକ୍ରିୟା ସନ୍ଦେହ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଵ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସକୁ 'Exhumation' ବା କବରରୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ।
ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସହଜ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟତଃ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସିଡିଆର୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଚାଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ଟଙ୍କା ପଇସା ହଡ଼ପ ବା ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର । ଏହି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିବେଶ ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ବିଷକ୍ରିୟା ସନ୍ଦେହ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଵ। ଏମ୍ସରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବାରୁ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମରଶରୀରକୁ କବର ଦିଆସାରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସକୁ 'Exhumation' ବା କବରରୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ବିଷକ୍ରିୟାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମରଶରୀର ବାହାର କରିପାରିବ। ଯଦି ଶରୀରର କୋମଳ ଅଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ, ତେବେ ଭିସେରା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିଷର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ମୃତଦେହ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ତେବେ ହାଡ଼ ଏବଂ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋରୁ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।ଶେଫାଳି ସୁନାଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁମନ୍ କଟକ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୯ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ (BNS) ର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗୀନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନହାନି (୩୫୬-୨), ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର (୬୧-୨-B), ଠକେଇ (୩୧୮-୪), ଜାଣିଶୁଣି ଆଘାତ ଦେବା (୧୧୫-୨), ଅପରାଧିକ ଧମକ (୩୫୧) ଏବଂ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି (୩-୫) ଭଳି ଦଫା ଲଗାଇଛି…
