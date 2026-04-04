ଅଙ୍ଗଦାନର କାହାଣୀ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିଲା 'ଆଫା', ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ

ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଆଫା' । ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦର୍ଶକ ।

Published : April 4, 2026 at 5:23 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଙ୍ଗଦାନର ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ମା ମମତାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ଆଫା । ଏହାର ପ୍ରିମାର ଏସପ୍ଳାନେଡ ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶୋ' ରେ ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ସିନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କଳାକାର ଓ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି କାନ୍ଦିବା ସହ କଳାକାରଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

ପରଦାରେ 'ଆଫା'

ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ଆଫା’ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀ । ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଅନମୋଲ ପତି ନିଜର ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେବେଳେ ପରି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଚଳଚିତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନର ଅକୁହା କାହାଣୀ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଛି । ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନଜର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆବିଳତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ହାଉସଫୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସିନେମାର ହିରୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାକାରଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିଟି ଶେଷ ଯାଏ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଏଥିରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ନୈନା ଦାଶ ଓ ହର ରଥଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଶିଶୁ କଳାକାର ବା ଝିଅ ପରି ଅଙ୍ଗଦାନ ର କାହାଣୀ ସହ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବି ବେଶ ଚମତ୍କାର ଥିଲା । ଏହାସହ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାହିଛନ୍ତି ବାପା ମା'ଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଭଲ ପାଇ ୨ ଏହି ସିନେମା ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କକରିବାର ସିନେମା । ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିବାର ସିନେମା । ଏହା ମତେ ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିବା ସହ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓ ତ୍ୟାଗକୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଛି ।


'ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ'-ଅନମୋଲ

ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ଅନମୋଲ ବା ପରି କହିଛନ୍ତି,''ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଠାରୁ ଆଜିଯାଏ ୩ ରୁ ୪ ଥର ଫିଲ କୁ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏହାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମତେ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଛି । ମୋ ସହ ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ବଢିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ଘର ର କଥା ସାମାଜିକ ବାର୍ତା ସହ ଅନେକ ବାସ୍ତବତା କୁ ଦେଖାଯାଇଛି । ଯେତେଥର ଦେଖିଛି ମୁଁ ସେତେଥର କାନ୍ଦିଛି । ମୁଁ ଏଭଳି ଚଳଚିତ୍ରର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଓ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।''


ଫିଲ୍ମରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକାଠି କାମ କରିଛି, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ମୃତି-ନୈନା ଦାସ

ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୈନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲୁହ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା । ବହୁତ ଡର ଭିତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସେଥିରେ ଥିବା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମତେ କନ୍ଦେଇଥିଲା । ଯାହା ମୁଁ ଯୌବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଓ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ମୃତି । ମୋ କ୍ୟାରିଅରର ବେଷ୍ଟ ସିନେମା ହେଇ ରହିବ ଓ ଏହା ମତେ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।

'ସେ ମୋ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ସେ ମୋ ଜୀବନର ଧୁରନ୍ଧର'-ନୈନା ଦାସ

ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏଥିରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛୁ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି । ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହା ମୋ ସଫଳତାର ସେ ଚାବିକାଠି । "ମୋ ଜୀବନର ସେ ଧୁରନ୍ଧର"। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଦଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚାଇବ । ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗରୁଡ ପୁରାଣ ଓ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥାକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଏହା ନିଛାୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ସହ ଲୋକାଦୃତ ହେବ । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଫା ଏହା ବିନା ଡ଼ାକ୍ତରରେ ମା ମମତାର ଏକ ବଡ ଔଷଧ ବା ମଲମ । ମା ଛୁଆ ଭିତରେ ଆଫା ହିଁ ସବୁକିଛି ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ଆସ୍ଥା, ଭରସାର ଏକ ବନ୍ଧନ, ଆଉ ମା ଛୁଆ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ବନ୍ଧ ।''



ଏନେଇ ଅଭିନେତା ପ୍ରୀତିରାଜ କହିଛନ୍ତି, ''୩ ବର୍ଷ ହେବ ସିନେମା ଭିତରେ ବଂଚୁଥିଲି ଆଉ ଆଜି ମୁ ଏହାର ସୁଫଳ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ମୁ ସେ ଚରିତ୍ରରୁ ବାହାରିଛି । 'ଆଫା' ଏକ ଶକ୍ତି ,ମା ବାପା ଙ୍କର ଯାଦୁକୁ ଝପି ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସିନେମା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ।''



କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ନୈନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିରାଜ ସତପଥୀ, ହର ରଥ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ, ମୀରା ଝଞ୍ଜା ଦାସ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ରବି ମିଶ୍ର, ଧରିତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ରାକେଶ କୁମାର ବାରିକ, ଶ୍ରିୟା, ଶ୍ରାବଣୀ ଓ ମିଭାନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନମୋଲ ପତି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରାଜ ସତପଥୀ ଓ ନୈନା ଦାଶ ତିୱାରୀ, ସହ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରାଜ ସତପଥୀ, ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ କୁମାର ବାରିକ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା।ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର Creative Directors ହେଲେ ନୈନା ଦାଶ ତିୱାରୀ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ୍ କୁଲଡି।

