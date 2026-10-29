'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର': ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତା, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ
ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଯିଏ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ 'ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର' ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ । ସେ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ 'ଟି-ସିରିଜ୍' ଏବଂ 'ଆଇ ଆମ୍ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ' ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେ.ଜେ.ଏସ୍. 'ଟାଇନି' ଢିଲ୍ଲୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର: ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଡିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ପାକିସ୍ତାନ' (Operation Sindoor: The Untold Story of India’s Deep Strikes Inside Pakistan) ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି କାହାଣୀ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ନିର୍ମାତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସହ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଭୂଷଣ କୁମାର ଏବଂ ମୁଁ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ । ଏହା ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଉପମହାଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତାରଣାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେ.ଜେ.ଏସ୍. 'ଟାଇନି' ଢିଲ୍ଲୋନଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର: ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଡିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ପାକିସ୍ତାନ' ଉପରେ ଆଧାରିତ ।"
ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, "ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସହ ମିଶି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତଥ୍ୟ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସିନେମାର ଯାଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବା ।"
'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ 'ଦ ତାସକେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ସ', 'ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ', 'ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର୍' ଏବଂ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ କାର୍ତ୍ତିକ
ଏହି ସମୟରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ନିକଟରେ 'ଚାନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍' (୨୦୨୪) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା' ଭାବେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କିପରି ଏକ ଛୋଟ ସହରର ପିଲା, ଯିଏ ଦିନେ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ଏପରି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କଳାକାର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ସେ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା (ସ୍ନାୟୁିକ ଚାପ) ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି । 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶିମିତ୍ ଅମିନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'କ୍ୟାପଟେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' (Captain India) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାମ ଶେଷ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ 'ଅପରେସନ୍ ରାହତ୍' ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ।
ଏଥିସହ ସେ କରଣ ଜୋହର ଏବଂ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ନାଗଜିଲା' ରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ୧୨ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୭ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହା ପରେ, ସେ ଶ୍ରୀଲୀଳାଙ୍କ ସହ ଏକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହାର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ । ଅନୁରାଗ ବସୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩୦ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୭ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ କବୀର ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏକ ଜୀବନୀ-ଆଧାରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଯାହାର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ସହିତ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନିସ୍ ବାଜମୀଙ୍କ 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା ୪' ଏବଂ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ 'କାଲିଆ' ର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।