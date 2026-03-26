'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା, ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ମେ 2025ରେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଯାନ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ ହେବ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 1:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଶିରୋନାମାରେ । ଏଥର ସେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଆଜି, ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
ଭୂଷଣ କୁମାରଙ୍କ ଟି-ସିରିଜ୍ ଏବଂ ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇ ଆମ୍ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କେ.ଜେ.ଏସ. "ଟାଇନି" ଢିଲୋନ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର: ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଡିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ପାକିସ୍ତାନ" ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆଧାରିତ "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର କୋଡନେମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2025 ମସିହାରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କହି ପ୍ରଯୋଜକ ଭୂଷଣ କୁମାର କହିଥିଲେ, "କିଛି କାହାଣୀ ବାଛି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ; ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି । ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ । ଏକ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସାହସ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ । ଏହା ପ୍ରକାଶନର କାହାଣୀ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦେଶ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଇ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଦଲିଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-ପ୍ରଯୋଜକ ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ । ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସହ ଭାରତ କେବଳ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନାହିଁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ନାହିଁ, ବରଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସହିତ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭୂମିସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା କରିଥିଲୁ ଯାହା କେବଳ କଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଜଟିଳ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବହୁତ ବିଚଳିତକର । ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏପରି କାହାଣୀ କହିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯାହା ଅସହଜ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ । ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଏହି ସାହସ, ବୃତ୍ତିଗତତା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ପଷ୍ଟତାର କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟତା ସହିତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସିନେମାଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ।''
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ତଥ୍ୟ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସିନେମାର ଯାଦୁ ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପରଦାକୁ ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ସାହସ, ରଣନୀତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ । କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ, ଅଜଣା... ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ । ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।''
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ