'ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଆସିବେ ନଜର
'ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର' 1999 ମସିହାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସର କାର୍ଗିଲ ୱାର ମିଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଟିଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ବି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଦେଶଭକ୍ତି ସିରିଜ 'ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର' । ଯାହା ୧୯୯୯ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସାହସିକତାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତରେ ନିର୍ମିତ । 'ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର' ଟିଜର ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଛି । ତେବେ ଏହା କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ୍ ଅମର ପ୍ରୀତ୍ ସିଂହ, ସେବା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରବୀଣ ସୈନିକ, ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସେଖୋନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ମାରାଥନ୍ ୨୦୨୫ (SIM-୨୫)ରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାୟୁସେନାର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଏହା କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
ଅଭିଜିତ୍ ସିଂ ପରମାର ଏବଂ କୁଶଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଓନି ସେନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଜିମି ଶେରଗିଲ୍, ଅଭୟ ବର୍ମା, ମିହିର ଆହୁଜା, ତାରୁକ ରୈନା ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଭାସିନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ୍ବକ୍ସ ସଟ୍ସ ଏବଂ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର ୨୦୨୬ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
'ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର' କାହାଣୀ
'ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର' ଶୀର୍ଷକଟି କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳସେନାର ସମର୍ଥନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାମରୁ ଆସିଛି । ଏହି ବିମାନ ଅଭିଯାନ ୨୬ ମଇ ୧୯୯୯ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଇତିହାସରେ ୧୯୭୧ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏଥିରେ ମିରାଜ ୨୦୦୦, ମିଗ-୨୧, ମିଗ-୨୭, ମିଗ-୨୯, ଜାଗୁଆର, ଏମଆଇ-୧୭ ଏବଂ ଚେତକ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସାମିଲ ଥିଲା ଯାହା ହିମାଳୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା । କଠିନ ପାଗ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶିଖର ଏବଂ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଗୁଳି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଇଏଏଫ୍ ପାଇଲଟ୍ମାନେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧର ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ।ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଏକ "ଟ୍ରେଲବ୍ଲେଜର" ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା "ବାୟୁ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ତରର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ।" ଆଇଏଏଫ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ "କମ୍-ତୀବ୍ରତା ସଂଘର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ବାୟୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ।
ତେବେ ସିମ୍-୨୫ ମାରାଥନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର ଟିଜର ରିଲିଜ କରତାଳି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ସହିତ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ମାରାଥନରେ 12,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ଏକକାଳୀନ 46 ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବାୟୁ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କାରଗିଲ୍ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୃତ୍ତିଗତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।"
ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋନିକା ଶେରଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଗର୍ବିତ - ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଏହା ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହସ, ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି ସିରିଜ୍ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମ୍ୟାଚବକ୍ସ ସଟ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଭିଜିତ ସିଂହ ପରମାର, କୁଶଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଓନି ସେନ୍ ଏବଂ ମେହବୁବ ପାଲ ସିଂହ ବରାରଙ୍କ ପରି ନୂତନ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ସ୍ୱର ସହିତ କାମ କରିବା ଆହୁରି ବିଶେଷ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅଟଳ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।"
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ । ପ୍ରକୃତ IAF ଘାଟିରେ ବିରଳ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ସହିତ, ଆମେ ଅସମ୍ଭବ ଉଚ୍ଚତାରେ ସାହସକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଆଣିଛୁ । Netflix ସହିତ ସହଭାଗୀତା ଆମକୁ କାନଭାସ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀକୁ ସ୍କେଲ୍ କରିବା ଉଚିତ ।" ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ର ଅଭିଜିତ ସିଂହ ପରମାର ଏବଂ ମେହବୁବ୍ ପାଲ ସିଂହ ବ୍ରାର କହିଛନ୍ତି, "ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ୍ ସାଗର ହେଉଛି ଦୃଢ଼ତା, ହୃଦୟ ଏବଂ ମାନବ ଆତ୍ମାର ଏକ କାହାଣୀ । Netflix ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍କେଲ ସହିତ କଏଦ କରିପାରିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।"
