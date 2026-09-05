ମୋହନଲାଲଙ୍କ 'L367' ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ବୋର୍ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନଜର
ମୋହନଲାଲଙ୍କ 'L367'ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ନାମ 'ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା' ରଖିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 3:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'L367'ର ସରକାରୀ ନାମ 'ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା: ଏ ନେସନ ପ୍ରମିଜ୍' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନେକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । 2022 ମସିହାରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନର ନାମ 'ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା' ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ - ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ - ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ଏବଂ ପରଦାରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇବ ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମେପାଡିୟାନ୍'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ 'ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡେବ୍ୟୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଫ୍ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ । ମୋହନଲାଲ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ, 'ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା' ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଇଛି; ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ବୋର୍ସେ, ପାର୍ଥିବାନ ଏବଂ ଆଦିଲ ହୁସେନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା' ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। 'ପୁଷ୍ପା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ମିରୋସ୍ଲା କୁବା ବ୍ରୋଜେକ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶ, ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବନ ପ୍ରଯୋଜନା ଡିଜାଇନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଆକ୍ସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ସେ-ୟଙ୍ଗ୍ ଓହ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଦଳରେ ସମ୍ପାଦକ ଶମୀର ମହମ୍ମଦ, ଶବ୍ଦ ଡିଜାଇନର୍ ବିଶ୍ୱଦୀପ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଭିଏଫଏକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କେ.ଭି. ସଞ୍ଜିତ ଏବଂ ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଭରଲିନ୍ ପାନୱାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ଶାଶ୍ୱତ ସଚଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ମେଲଭି ଜେ ପୋଷାକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରୋନେକ୍ସ ଜାଭିୟର ମେକଅପ୍ କଳାକାର ଏବଂ ରିନି ଦିବାକର ପ୍ରଯୋଜନା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । 'ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା' ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଲମ୍ ମୁଭିଜ୍ ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ ଗୋକୁଲମ୍ ଗୋପାଳନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହେଉଛି । ବୈଜୁ ଗୋପାଳନ ଏବଂ ଭି.ସି. ପ୍ରବୀଣ ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପ୍ରଯୋଜକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଧମାଲ ୪' ରୁ 'ଜିଡିଏନ' ଯାଏଁ...ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ଏହି ସବୁ ସିନେମା ଓ ସିରିଜ
ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ 'ବିଗ ବସ 20'; ଘର ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଯାଏଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସଲମାନଙ୍କ ଶୋ' ବିଷୟରେ...
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ