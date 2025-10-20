'ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍' ଠାରୁ 'ଜବାନ' ଯାଏଁ...ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପୁଣି ରିଲିଜ ହେବ ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ
PVR ଆଇନକ୍ସ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ସହ ପାଳନ କରୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେବ ରିରିଲିଜ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2025 at 4:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ କିଙ୍ଗ ଖାନଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଚେନ୍, PVR INOX ଲିମିଟେଡ୍, ତାଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସିନେମା କ୍ୟାରିଅରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 30ଟି ସହରର 75ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା ଘରେ ଅକ୍ଟୋବର 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏକ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର-ପରିଭାଷିତ ସାତଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ତାଙ୍କ ଯାଦୁକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ।
ମହୋତ୍ସବର ଚୟନ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ 'ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍', ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଫିଲ୍ମ 'ଦେବଦାସ' ଏବଂ 'ଦିଲ୍ ସେ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ଏଥିରେ 'କଭି ହା କଭି ନା', 'ମୈଁ ହୁଁ ନା' ଏବଂ 'ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତାଙ୍କର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'ଜବାନ୍' ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ପ୍ରଶଂସା ସହ ବିପୁଳ ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା ।
ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସିନେମା ସବୁବେଳେ ମୋର ଘର ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିବା ଦେଖିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁନଃମିଳନ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୋର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେଉଁମାନେ 33 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ PVR INOX ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକୁ କୃତଜ୍ଞ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ଅଂଶୀଦାର କରିଥିବା ସିନେମାର ଆନନ୍ଦ, ସଙ୍ଗୀତ, ଭାବନା ଏବଂ ଯାଦୁକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବେ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: DDLJ@30: 'ଦିଲ ୱାଲେ ଦୁଲହନିଆ ଲେ ଜାଏଙ୍ଗେ' ଫିଲ୍ମ ସହ ଗୀତ ବି ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଅକୁହା କାହାଣୀ...
PVR INOX ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତିକାର ନିହାରିକା ବିଜଲି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାଦୁ, ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯାହାକୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଏହି ମହୋତ୍ସବ ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଣିଥିବା ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ