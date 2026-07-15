ETV Bharat / entertainment

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, 78ଜଣ ସମ୍ମାନିତ

ଓଲିଉଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 78 ଜଣ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

OLLYWOOD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
OLLYWOOD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓଲିଉଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ । ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କଳାକାର ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାରା ଭାରତର ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବେଷ୍ଟ କଂଟସ୍ତ କ୍ରିଏଟର, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ, ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, କାହାଣୀକାର, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର, ମେକଅପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଦି ଅନେକ କଳାକାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା କଳାକାର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ 78 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଗୋଲକ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

OLLYWOOD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବେଶ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 'ପାଣି'କୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ମହାରଣା । ସେହିପରି ଜିଜ୍ଞାସା ଅନ୍ଵେଷ ଙ୍କୁ "ୱାନ୍ସ" ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା । ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ମାଆ ଇଲ୍ଲୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନ୍ଵର ଆଜାଦ ଙ୍କୁ ଖେଲୁଙ୍ଗା (ହିନ୍ଦୀ), ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ଦାମାରାଜୁ ଜାନକୀ ରାଣୀ ଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ ଗୀତା (ତେଲୁଗୁ), ମୁରାରୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିଘା, ମନ୍ମୟ ଦେ ଏବଂ ଟିମ୍ କୁ ପାଉଁରୁଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ "ମୋ ଗାଁ କୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ " କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ପ୍ରତିଟି କକଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରହିଛି। ଅନେକ ନିର୍ମାତା ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ଭଲ ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ବିଜେତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ପରି ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତିଭାକୁ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭୂରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।


ସେହିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୁତ' ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ବା ଏନଏସଡିଆନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମତେ ମୋ ମାଟିରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏନ ଏସ ଡି ର ଶାଖା ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତି ନେବା ସହ ଏନେଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ।'' ଏହାସହ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଗକୁ ମୋର ୫ ଟି ଭାଷାରେ ଚଳଚିତ୍ର ଆସିବ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ମୋର ଭାରତର ସବୁ ଭାଷାଭାଷୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାର ଇଛା ଥିବା ବେଳେ ମୋ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବିଦେହ'; କାନ୍ସରେ ଟ୍ରେଲର ଓ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ, ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ଟିମ୍

ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଳ୍ପରୁ ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ 'ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ', ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

FILM FESTIVAL
OLLYWOOD
ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ
ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ
OLLYWOOD INTERNATIONAL FILMFESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.