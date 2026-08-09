ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିସାର, ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକାରେ ନଜର ଆସିବେ କିନ୍ନର
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ନଜର ଆସିବେ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 9, 2026 at 12:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଅଭିସାର। ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକାରେ ନଜର ଆସିବେ କିନ୍ନର। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ କିନ୍ନର ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଜନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମୌଳିକ କାହାଣୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ଅଡିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇଯାଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ସମାଜସେବୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ, ସାହିତ୍ୟିକ ଗୌରହରି ଦାସ, ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜକ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ମୀରା ପରିଡା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଭିସାରରେ ନଜର ଆସିବେ କିନ୍ନର
ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଦୁଇ ନବାଗତା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ମୀରା ପରିଡା, ନବାଗତ ଅଭିନେତା ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ଭୂମି ଜଣେ କିନ୍ନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳଚିତ୍ରର ଏହି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦେଶକ ରଂଜିତ ମହାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଜଣେ କିନ୍ନରର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚାଲିଚଳଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ସାହସ ଓ ତା ଜୀବନର ଭଲପାଇବା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀ ହିଁ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ । ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଏହି ମୌଳିକ କାହାଣୀ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଏକ ନିଆରା ଛାପ ଛାଡିବ। ଭାରତରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ଚଳଚିତ୍ର ଭାବେ ଉଦାହରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନବାଗତା ନାୟିକା ବା କିନ୍ନର ଭୂମି କହିଛନ୍ତି ‘‘ମତେ ନାୟିକା ଭାବେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରରେ ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ। ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କଳାକାର ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ମୋର ସତ ହୋଇଛି ଆଉ ମୋର ଏହି ଚରିତ୍ର ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଇତିହାସ କରିବ। ମୋର ଅଭିନୟକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ଅଭିନୟ ଓ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ କିନ୍ନର ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିନି ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ତାହା ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ’’।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ଏକ ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିକା ସଂଘମିତ୍ରା ଭଞ୍ଜ। ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ, ସଂଳାପ ରଚନା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି । ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳନରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଜଣେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରରେ ନେଇ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରଥମ । ଯାହା ଫ୍ୟୁଜନ ଏଣ୍ଟରନମେଣ୍ଟର ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଓ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ । ଏହା ସହ କଳାକାର ଭାବେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ଶିବାଜୀ ରାଜା ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର