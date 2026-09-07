ଅର୍ପଣ ୨୦୨୬; ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ମୋହିଲା ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ତାଳରେ କମ୍ପିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ମଣ୍ଡପ । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଗୁଗ୍ଧ କଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନାୟକ
Published : September 7, 2026 at 4:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟ । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ମଣ୍ଡପରେ ପରିବେଷଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ । ପରମ୍ପରା, ଭକ୍ତି ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟରେ ମୁଖରିତ ହେଲା ମଞ୍ଚ । ନୃତ୍ୟପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ୍ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ‘ଅର୍ପଣ ୨୦୨୬’କୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ।
ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲା ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟ:
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟ । ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସୁଥିବା ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କଳାକାରମାନେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଳା-ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚୁ...
ଏହି ଅବସରରେ IPS ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ,"ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କଲେ ମୋତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କଳା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ।"
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ IPS ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର, NMDCର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡି.କେ.ମହାନ୍ତି, NTPCର CGM ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, JLLର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଓଲିସ୍(Keolis)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରୀନା ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆର୍.ରାମାଦେବୀ, ପ୍ରଫେସର ଡ.ରତ୍ନଶ୍ରୀ ଏବଂ ଡ.ସୁଧାକର, ଉଦ୍ୟୋଗପତି ରାଜେଶ ପାଗଡ଼ାଳା ଏବଂ ଶ୍ରମ କମିଶନର ସ୍ୱାତୀ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଗା ପ୍ରେମରେ କୁନି ଦର୍ଶକ: 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ, ‘ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ’ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏହା କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯଦି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ