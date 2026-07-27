ETV Bharat / entertainment

'ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬' ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା, କହିଲେ 'ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ'

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା । ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ-2026 ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ । ସାଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

odisha's girl Prasuci Panda on winning Miss Teen Universe India 2026
'ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬' ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା (photo: Special Arrangement/ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଜିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା । ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ-2026’ ଟାଇଟଲ ହାତେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସୁଚି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ‘ମିସ୍‍ ଟିନ୍‍ ୟୁନିଭର୍ସ-2026’ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରସୁଚି ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ନେଇ ସବୁଆଡୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଜୁଲାଇ ୨୦ ରେ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ଆଜି (ଜୁଲାଇ 27)ରେ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଜନ୍ମମାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରସୁଚି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଓ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିବା ସହ 'ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପୁରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଆଣ ପାିଁ ସେ ଗର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସୁଚିଙ୍କ ମାଆ ଓ ବାପା ।

'ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬' ବ୍ରହ୍ମପୁର ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

'ଏହା କେବଳ ମୋ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ'

ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ନ୍ୟାସନାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିସାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଇଥିଲି । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହା କେବଳ ମୋ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋ ପିତାମାତା, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମୋ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ।ଭାରତବାସୀ ଓ ମୋ ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଥିବା ଅପାର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।

odisha's girl Prasuci Panda on winning Miss Teen Universe India 2026
'ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬' ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା (photo: Special Arrangement/ETV Bharat Odisha)

'ଝିଅ ନାଁରେ ପାଉଛୁ ପରିଚୟ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା'

ସେପଟେ ଝିଅର ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରସୁଚିଙ୍କ ମାଆ ଓ ବାପା ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଗର୍ବିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ଏବେ ତା ନାଁରେ ଆମେ ପରିଚୟ ପାଉଛୁ । ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବେଶ ଗର୍ବର କଥା । ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ । ଝିଅର ଏହି ଯାତ୍ରା ତା' ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏହି ସପଳତା ହେତେଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ନାଁ କରିବ ।''

ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭାରତକୁ କରିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ

କହିରଖୁଛୁ କି, ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2026 ରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପରେ, ସେ ଏବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

କିଏ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା ?

ପ୍ରସୁଚିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ହିଲପାଟଣାରେ ରୁହନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯୁବ ମଡେଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରସୁଚି 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2026 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ରନୱେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2026ର ଲୋଭନୀୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା, ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓଡିଆ ଝିିଅ ତ୍ରିଷ୍ଣା ରାୟ, ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ତାଜ୍‌

ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PRASUCI PANDA
MISS TEEN UNIVERSE INDIA 2026
ODISHA GIRL PRASUCI PANDA
ଓଡି଼ଶା ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା
PRASUCI MISS TEEN UNIVERSE INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.