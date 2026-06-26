ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ: ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପି ସାଧନା ସମ୍ମାନ, ହରିହର ଓ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା
2023 ଓ 2024 ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ । ମନୋନୀତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 8:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 2 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ଓ 2024 ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ଜୁନ 25)ରେ ଏହି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସମସ୍ତ ମନୋନୀତ କଳାକାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି 'ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର' ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ୩୫ତମ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ୩୨ଟି ବର୍ଗ ବା ବିଭାଗ ସହ ଜୀବନବ୍ୟାପି ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୨୩ ପାଇଁ 'ପୁଷ୍କରା' ଓ 'ମାଇଁ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ ଓ୍ୱାଇଫ୍' ଏବଂ ୨୦୨୪ ପାଇଁ 'ଆଶ୍ରମ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । ୨୦୨୩ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର 'ମୋହନ ସୁନ୍ଦରଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର' ଅଭିନେତା ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଦାସଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ୭ ଜଣ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଅଭିନେତା ଓ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ହାସ୍ୟ-ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଅନେକ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଲିମିଲି, କିଏ କାହାର ଓ ଅଭିମାନ ଆଦି ଫିଲ୍ମରେ ନିଜ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ୨୦୧୧ ମସିହାର ତୁମେ ହିଁ ସାଥି ମୋର । ସେ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି ନମ୍ରତା ଦାସ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସେ ଡଲି ଅପା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । ୧୯୭୩ ମସିହାରେ ନମ୍ରତା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧରିତ୍ରୀରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କନକଲତା, କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ବଳିଦାନ, ରାମାୟଣ, କାବେରୀ ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ପୁଷ୍କରା' 71ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବି ହାତେଇଛି । ଏହା 19 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ 'ନାଦ ବିନ୍ଦୁ'ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚିତ୍ର ପୁଷ୍କରା । ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏବଂ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ, ସ୍ବର୍ଗତ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ତ୍ରିଭୁବନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି 'ଆଶ୍ରମ' 2024, ସେପ୍ଟେମ୍ୱର୧୩ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ତପନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାଶ୍ଵେତା ରାୟ । ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ଗିରି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ସମେତ ଶ୍ଵେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତନୁଶ୍ରୀ, ସୌମ୍ୟା, ବିଜୟିନୀ ମିଶ୍ର, ଶଙ୍କର ଓ ତୁଷାର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ...
କିଏ କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇଲେ ?
- 2023 ମସିହା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା:
ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର (ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା): ଅଭିନେତା ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ- ପୁଷ୍କରା, ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ- ପିନାକୀ ସିଂ (ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା- ହରିହର ମହାପାତ୍ର
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ନୈନା ଦାଶ (ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍), ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ (ପୁଷ୍କରା)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା- ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ (ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ସୂର୍ୟ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର (ଡେଲିଭରି ବୟ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତା- ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ (କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ (ଧୋ ରେ ବାବୁ ଧୋ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା- ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କାଣ୍ତୀ (ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ଆଲିଆ ନନ୍ଦ (ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀକାର- ପିନାକୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ- ପ୍ରଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଲେଖକ- ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ- ଶରତ ନାୟକ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର- ଡଃ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ଗାୟକ- ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ଗାୟିକା- ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା- ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାଶ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ- ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶଦ୍ଦଗ୍ରହଣକାରୀ- ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ମହାନ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ- କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ନାୟକ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜକ- ମଣ୍ଟୁ ଜେନା
- 2024 ମସିହା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା:
ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର (ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା): ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଦାସ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ- ଆଶ୍ରମ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ- ଆଶୋକ ପତି (ପାବାର)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା- ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି (ପାବାର)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ଦେବଯାନୀ ଦେହୁରିଆ (ଭଗିଆ ଭରିଯା)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା- ସୁକାନ୍ତ ରଥ (ତ୍ରିକନ୍ୟା)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର (କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତା- ହର ରଥ (ଭୋଟ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ- ଉଷାଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର (କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା- ଜୀବନ ପଣ୍ଡା (ଅଦୃଶ୍ୟ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ଅଭିନେତା- ଲଖସା ଖୁରାନା (ତୁମ ବିନା)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାଣୀକାର- ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର (ଭୋଟ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ- ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ (ପରବ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଳାପ ଲେଖକ- ବିଜୟ ଦାସ (ସିନ୍ଦୁର)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ- ଦିବ୍ୟବିତ ସାହୁ (ପରବ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତିକାର- ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପଣ୍ଡା (କର୍ମ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ଗାୟିକା- ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦନା- ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର (ଆଶ୍ରମ)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଗ୍ରହଣ- ମାନସ କୁମାର ମିଶ୍ର (ଭଗିଆ ଭରିଯା)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶଦ୍ଦଗ୍ରହଣକାରୀ- ତୁଷାର ଜେନା (ରଙ୍ଗସୁର)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ- କଳିଙ୍ଗ ନାୟକ (ରଙ୍ଗସୁର)
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜକ- ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି (ଆଇ ଲଭ ୟୁ 2.0)
ଇଟିଭି ଭାରତଚ, ଭୁବନେଶ୍ୱର