ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ; ‘ପ୍ରାଇଡ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026’ ଜିତିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ଶିବଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା
‘ପ୍ରାଇଡ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ2026’ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀୟା ଶିବଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା। 2027ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ହେବାକୁଥିବା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 12, 2026 at 4:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ଶିବଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା । ‘ପ୍ରାଇଡ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀୟା । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ଶ୍ରୀୟା । ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ -୨୦୨୭ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଶ୍ରୀୟା । ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରୀୟା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
‘ପ୍ରାଇଡ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ ଟାଇଟଲ୍ କେମିତି ହାତେଇଲେ ଶ୍ରୀୟା ?
ପ୍ରାଇଡ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ୬ ମାସ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା । ଅଡିସନ ପରେ ୪ ଟି ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା । ନ୍ୟାସନାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରାଉଣ୍ଡ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ରାମ୍ପ୍ ୱାକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା । ନ୍ୟାସନାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଓଡିଶାର ବେଶଭୂଷା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀୟା । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଶର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସହରର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀୟା । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଚମତ୍କାର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହାତେଇଛନ୍ତି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ।
ରାମ୍ପ୍ ୱାକ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା । ଏହାସହ ଗତ ୬ ମାସ ଧରି ଶ୍ରୀୟାଙ୍କୁ ବିଚାରକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ । ସହଯୋଗୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି । ଗ୍ଲାମର୍, ମଡେଲିଂ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜଗତରେ ଏହା ଶ୍ରୀୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହା ବାବଦରେ କିଛି ଶିଖି ନଥିଲେ କି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ । ରାମ୍ପରେ ଚାଲିବା, ପୋଜ ଦେବା, କଥା ହେବା, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର ବିନିଯୋଗ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଶ୍ରୀୟାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମାନୁସୀ ଚିଲ୍ଲରଙ୍କଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଫ୍ୟାଶନ-ଗ୍ଲାମର୍ ଦୁନିଆରେ କଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି:
2017 ମସିହାରେ ମାନୁସୀ ଚିଲ୍ଲର (ତତକାଳୀନ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ) ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିଲେ । ମାନୁସୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶ୍ରେୟା ଫ୍ୟାଶନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ନିଜ ସଫଳତା ନେଇ ଶ୍ରୀୟା ଶିବଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ପାଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି । "
ଛୋଟବେଳୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ରଇଂ, ଡିବେଟ, ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀୟା । ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି । ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବୃନ୍ଦାବନ, ବନାରସ ଓ କୋଲକାତାରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀୟା ଶିବଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି " ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମିଳି ଆସିଛି । କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା । ପାଠପଢା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲେ, ଜୀବନ ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିବ । ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।"
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ସାହାଡ଼ାଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମୂଳ ନିବାସୀ ବାପା ଡାକ୍ତର ତ୍ରିନାଥ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଆ ମୀନତି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରୀୟା ଶିବଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା । ସେ ଏବେ ପରିବାର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି । 2008 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀୟା, ବାପା-ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ । ଛୋଟବେଳୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଶ୍ରୀୟା, ମଦର୍ଶ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ(Tenth Class) ୯୮.୦୬ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ (Plus Two) ୯୭.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ।
NEET ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀୟା:
ଶ୍ରୀୟା ମେଡିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ NEET (National Eligibility cum Entrance Test) କ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ । NEETରେ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ରାଙ୍କ ୧୩୧୩ ଥିଲା । ଶ୍ରୀୟା ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମ୍ସ ଛାଡି କଟକ ଏସସିବିରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏମବିବିଏସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ । ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢା ସହିତ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଦୁନିଆକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଶ୍ରୀୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବକୃତାମାଳା, ନୃତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ । ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଶ୍ରୀୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧଳା କୋର୍ଟ ସହ ଗ୍ଲାମର କ୍ରାଉନର ସମନ୍ୱୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀୟା ।
ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ମାଆ ମୀନତି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟବେଳୁ ଶ୍ରୀୟା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଆସିଛି । ବିନା ଟ୍ୟୁସନରେ ଶ୍ରୀୟା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରେ । ପାଠ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡେନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ କରେ । ସେହିପରି ଛୋଟବେଳୁ ଶ୍ରୀୟାର ନାଚ ଓ ଗୀତ ପ୍ରତି ବେଶ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ବାପା ଉପରୁ ବାରଣ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସମର୍ଥନ ଥାଏ । ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରୀୟା ଭାଗ ନିଏ । ଘର ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଶ୍ରେୟାକୁ ଦିଏ । ଝିଅର ସଫଳତାରେ ତା' ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬' ତାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ପ୍ରସୁଚି ପଣ୍ଡା, ମାତ୍ର 15ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ
ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୁନମ ମହାରଣା, ପିନ୍ଧିଲେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାଜ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର