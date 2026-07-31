ETV Bharat / entertainment

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ବନି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ।

odisha governer and ex cm naveen pattnaik honours indian idol season 16 winner jyotirmayee nayak
ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 31, 2026 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସଫଳତା ନାରୀଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat Odisha)
jyotirmayee nayak meets governer
jyotirmayee nayak meets governer (ETV Bharat Odisha)


ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ବୁଧବାର ଦିନ ଲୋକ ଭବନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ ୧୬ର ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୁବ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛି । ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗେଇ ଯିବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିଚିତ କରାଇଛି ।''

jyotirmayee nayak meets governer
jyotirmayee nayak meets governer (ETV Bharat Odisha)



ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଅନେକ ଆକାଂକ୍ଷୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ସେ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

indian idol season 16 winner jyotirmayee nayak
indian idol season 16 winner jyotirmayee nayak (ETV Bharat Odisha)

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସଫଳତା ନାରୀ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉଦାହରଣ:- ପ୍ରଭାତୀ

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାରୀଶକ୍ତିଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରତିଭା ଓ ଅଦମ୍ୟ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧନା ବଳରେ କିପରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ, ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ।''

jyotirmayee nayak meets naveen pattnaik
jyotirmayee nayak meets naveen pattnaik (ETV Bharat Odisha)



ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ:- ନବୀନ

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆହୁରି ସଫଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଗୌରବମୟ ହେଉ- ଏହି କାମନା । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ । ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।''

jyotirmayee nayak meets deputy chief minister pravati parida
jyotirmayee nayak meets deputy chief minister pravati parida (ETV Bharat Odisha)


ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ସୋନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ୍‌ ଟେଲିଭିଜନ ରିୟାଲିଟି ଶୋ ‘ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍-୧୬’ରେ ବିଜେତା ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବା ସହ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା

କିଏ ଆଶୁତୋଷ ସାମଲ ? ବିବାହକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ...

'ନିଜ ଉପରେ ରଖ ବିଶ୍ୱାସ...', ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, କହିଲେ 'ଟ୍ରଫି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ..'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

INDIAN IDOL SEASON 16 WINNER
ODISHA GOVERNER
EX CM NAVEEN PATTNAIK
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ
JYOTIRMAYEE NAYAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.