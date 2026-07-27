ETV Bharat / entertainment

'ନିଜ ଉପରେ ରଖ ବିଶ୍ୱାସ...', ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗାୟିକା ।

odisha girl jyotirmayee nayak won indian idol season 16 trophy
ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ (Photo: ETV Bharat Odisha/@jyotirmayeenayak_official18)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 7:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 9 ମାସ, ଶହ ଶହ ସ୍ୱର, କରତାଳି ଏବଂ ଅଗଣିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ୍ 16 ଶେଷରେ ଏହାର ବିଜେତା ପାଇଛି । ଚଳିତ ଥର ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ । ଅଡିସନରୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସେ ଜଜ ବ୍ୟତୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାତେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରଫି । ଏଥିସହ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ଅଂଶିକା ଚୋନକର, ମନରାଜ ଭୀର ସିଂ, ମାସ୍କାମେ ବୋସୁ, ସୁହେଲ ସୁଫି ଏବଂ ତନିସ୍କ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଭଳି ଦୃଢ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଫାଇନାଲରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି । ଜବଲପୁରର ତନିଷ୍କ ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ 'ସୈୟାଁ ଓ ସୈୟାଁ' ଗୀତରେ ଏପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନ କରତାଳିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା ।

'ଏହି ଟ୍ରଫି ସମସ୍ତଙ୍କର'

ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବା ଭଳି ଥିଲା । ଅଡିସନ୍ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ପ୍ରଶଂସକ, ବିଚାରକ, ସମଗ୍ର ଶୋ' ଟିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଟ୍ରଫି କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ।"

'ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚେଷ୍ଟ କରି ଚାଲ'

ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେବି । ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଛି । ଏଣୁ ଏତିକି କହିବି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲ ଏବଂ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ । ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବ । ଟପ 6ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ । ଅଡିସନରୁ ଟପ୍ 6ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ଥିଲା । ମୁଁ ଅଡିସନ ଦେଇଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭେଟିଥାନ୍ତି ତେବେ କହିଥାନ୍ତି , ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି । ଭଗବାନ ଉପରେ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାମ କରିଚାଲ ।

ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବନିଛି ବିଜେତା

ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏମେତମାତ୍ରାରେ ଭଲପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜେତା ହୋଇପାରିଛି । ଆପଣ ମୋ ଯାତ୍ରା ନେଇ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିବେ । ଏତିକି କହିବା ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ କେବେ ବି ବାର ମାନନି । ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲ । ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବ ।''

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଯାତ୍ରା...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ନଥିଲା ସହଜ । ପୂର୍ବରୁ ତିନିରୁ ଚାରି ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ମନର ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାର୍ ମାନି ନଥିଲେ । ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ...ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍‌ ଦେଇନଥିଲା । ଅଡିସନ ଦିନ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଗାଇ ପାରିଲେନି ଗୀତ । କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ ଦେଲେ ଏକ ସୁଯୋଗ । ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା ନ କରି ଦେଖାଇଲେ ଜଲୱା । ସୈୟଁ ସୈୟାଁ ଗୀଇ ଅଡସନରେ ମନ ଜିତିଥିଲେ । ଫଳରେ ପାଇଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶୋ' ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16ରେ ନିଜ କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ । ତାପରେ ବଢିଚାଲିଲା ଦିନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଏବେ ବନିଗଲେ ବିଜେତା ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକଙ୍କ ଓଲିଉଡ ଯାତ୍ରା...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା । ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ 2019ରେ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଇଶ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରେମା ହେଲା ସହ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଲା । ଭଜନ ଗୀତ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ପାଗଳ ଭାଇ, ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ, ପାଗଳ ଭଅଁର, ସୁନୟନା ଟ୍ରାଇଟାଲ ଟ୍ରାକ୍, ଚୋରି ଚୋରି ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଭଜନରୁ ଆଲବମ ଓ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଓଲିଉଡରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପରିବାରଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି । ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଶୁତୋଷ ସାମଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ , ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜିନ୍-16 ଟ୍ରଫି ହାତେଇଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ

ସ୍ପିକର୍ ତୋଡ ପରଫରମାନ୍ସ ରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓବେସନ...ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ଜଜ୍...ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ଯାତ୍ରା

'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ' ଦେଲା ଫେମ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତରେ ଜଜ୍ ଫିଦା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଗାୟିକା 8 ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

JYOTIRMAYEE NAYAK
ODISHA GIRL JYOTIRMAYEE NAYAK
ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ସିଜନ 16 ବିଜେତା
ଜ୍ଯୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ
INDIAN IDOL S16 WINNER JYOTIRMAYEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.