'ଲହରୀ'କୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର: ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଝିଲ୍ଲିକ, କହିଲେ 'ଓଡ଼ିଶା...ମୋତେ କେବଳ ପରିଚୟ ଦେଇନି ବରଂ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛି'
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ'କୁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛି । ଯାହା ପରେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 11:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ 'ଲହରୀ' ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ଯାହା ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଏକଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଗତକାଲି ଗୁଜୁରାଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଯୋଜିକା ଝିଲ୍ଲିକ ଭର୍ଚ୍ଚାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଝିଲ୍ଲିକ । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଲମ୍ୱା ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ଓଡ଼ିଶା...ମୋତେ କେବଳ ପରିଚୟ ଦେଇନି ବରଂ ମୋତେ ଗଢ଼ିଛି'
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଶା, ତୁମେ ମୋତେ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇନାହଁ... ବରଂ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଅଛି, ତାହା ତୁମରି ଦାନ । ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଛୋଟ ମନେହୁଏ । ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ 'ଲହରୀ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର୍ ଫିଲ୍ମ'ର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଥିଲା ସେହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ସେହି ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହାତରେ ସେହି ସମ୍ମାନ ଧରିଥିବା ବେଳେ, ମୋ ମନ ସେହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଯିଏ ଆଖିରେ ଅସୁମାରି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା । ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଜୀବନ ତାକୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯିବ। ସେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ, ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା । ଆଉ ତା’ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା ।''
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଶା ମୋତେ କେବଳ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା, ବରଂ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲପାଇବା ଦେଲେ; ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଭାବେ ଗଢ଼ି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ । ଆଉ ତା’ପରେ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ଝିଅ (ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି) ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ବୋହୂଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ପଣ କଲେ । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ହାତରେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଧରିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଧରିଥିଲି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ।''
'ଏହି ସମ୍ମାନ ପୁରା ଟିମର'
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ସମ୍ମାନ କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ । ମୋର ସମଗ୍ର 'ଲହରୀ' ପରିବାର - ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଓ ବୈଷୟିକ କର୍ମୀ (ଟେକ୍ନିସିଆନ୍) ଯେଉଁମାନେ ନିରଳସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି - ଏହି ବିଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କର । ମୋର ପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, 'ଲହରୀ' ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ସାକାର କରିଥିଲୁ: ଆପଣ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜିକା ଭାବେ । ଆଜି, ସେହି ସମାନ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରକୁ ହାତରେ ଧରି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ମିଳିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି । ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୋର ବନ୍ଧୁ । ଏହି ଯାତ୍ରା ସର୍ବଦା ମୋ ହୃଦୟର ନିକଟତର ହୋଇ ରହିବ ।''
'ଓଡ଼ିଶା ଦେଲା ମୋତେ ପରିଚୟ'
ମୁଁ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶା ସେହି ଆଶାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରିଚୟ, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କଲା । ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ହୁଏତ ମୋର ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହିଳାଜଣକ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।''
'ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ବୋହୂଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ'
ସେ ଆଉ ଏକ ନୋଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦର ବାହାରେ ଥାଏ... ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏପରି ଭାବନା ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବିତ ଝିଅ, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ବୋହୂ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ, ହାତରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଧରି ମୁଁ ଏକ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆପଣାର ଭାବନା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କଲି ।ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ବୋହୂଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା, ଦୁଇଟି ପରିଚୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆମର ଭଲପାଇବା ଓ ଗର୍ବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧନ । କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ, ସାଇତି ରଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ଝିଅ । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ବୋହୂ। ଗର୍ବର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।''
'ଲହରୀ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମଟି କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଓ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ପରେ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ଓ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର କାହାଣୀ । ଏଥିସହ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ବୟସ କେବେ ବାଧା ସାଜିପାରେନି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହର ରଥ, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ଜେଇନଵ ଡୋଇୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।