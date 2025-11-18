ଅଲବିଦା ହ୍ୟୁମାନ: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଜନ୍ମମାଟି, ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ
ନିରବୀଗଲେ ଯୁବ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଜନ୍ମମାଟିରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ । ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଲା ଜନ୍ମମାଟି ।
Published : November 18, 2025 at 8:03 PM IST
ଟିଟିଲାଗଡ଼: ବିଦାୟ ନେଲେ ଓଲିଉଡ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ଜନ୍ମମାଟି ଟିଟଲାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଡେଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ପରିବେଶ । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରରେ ପହଂଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା, ସଂଗୀତ ପ୍ରେମୀ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସୀ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲୁହଭିଜା ଆଖିରେ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଅ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 9.08 ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ । ଏହା ପରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଜନ୍ମମାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ଗାଁ ସାଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଳାକାର ସମେତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ନିଧନରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଗାଁ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ସଂଗଠନ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମର ଶରୀର ପହଂଚିବା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କୁ ନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି:
ଟିଟିଲାଗଡ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସନ୍ତାନ । ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୀତ ରେ ସମସ୍ତେ ଝୁମି ଯାଉଥିଲେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ସେ ନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ବାସ କରି ପାରୁ ନାହୁଁ ।'' ସେହିପରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ପଙ୍କଜ ଜାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ" ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସନ୍ତାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଢି ଥିଲୁ । ସେ ତାର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ଯାହା ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଗଢିଥିବା ସନ୍ତାନ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି କଳାକାର ଜଗତ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଭା ହରାଇ ବସିଛୁ ।'
ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାକାର ତଥା ଯୁବ ସଂଗଠକ ସୋମନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ବିନୋଦ କାଳସାଏ କହିଛନ୍ତି, "ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନିଜ କଣ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଁ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେ ନିଜ ଗାୟିକି ପାଇଁ ପରିଚିତ ଓ ଖ୍ୟାତି ପାଇଥିଲେ । ସେ 15 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଏହି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଗାଇଥିଲେ । ସେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ମର୍ମାହତ । ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କେବେ ଭରଣା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
ସେହିପରି ବିଜେପି ନେତା ଗୋପାଲଜି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ" ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ସେ ସାରା ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର ଯାଦୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଦର ପାଇଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏହା କଳାକାର ଜଗତ ଠୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।''
ସେହିପରି ସହ-କଳାକାର ତଥା ଗାୟିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି "ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସବୁ ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶି ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସେ ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମତେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥୁରେ ଗୀତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଓ ବଲାଂଗୀର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଚାକିରି ଓ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଟିଟିଲାଗଡରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ । ଛୋଟ ଦିନରୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନେକ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ନିଜ କଣ୍ଟର ଯାଦୁରେ ସ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗତ 2012 ଏକ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବଡ ବ୍ରେକ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଲବମ ହେଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ହେଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ହିଟ ପରେ ହିଟ ହୋଇଥିଲା । ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେନସେସନ ପାଲଟିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଗାୟକ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ନୀରବି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର