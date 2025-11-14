ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅସୁସ୍ଥ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୁସ୍ଥ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର । ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 1:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅସୁସ୍ଥ । କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କିଡନୀ ଓ ଲିଭର୍ ଜନୀତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ବି ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା । ସେପଟେ ଏହି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ତଥା ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ହେଉ ଅବା ଭଜନ ଅବା ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ସେ ସବୁଥିରେ ମାହିର୍ । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିତ ସିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେ ପ୍ରଥମେ 'ଭଏସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ 2' ଜିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ 'ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ'ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଗପ ହେଲେ ବି ସତ' ଫିଲ୍ମରେ କଣ୍ଠଦାନ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ । ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ 100ରୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ହ୍ୟୁମାନ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଛାଡିଥିଲେ । ସେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଦୁବର୍ଳତା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବନାଇଦେଇଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ । ସେ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ନିଜ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢା ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ଲଭ ୟୁ ହମେସା, ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ, ବେବି, ପ୍ରେମ ନିଶା ନିଆରା ନିଆରା, ତୁ ମୋ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ, ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ, ଲୈଲା ଲୈଲା, ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା, 4 ଇଡିଅଡସ, ବ୍ଲାକମେଲ, ଇସ୍କ ପୁଣିଥରେ, ପ୍ରେମ କୁମାର ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କର୍ମ' ଗୀତ 'ଚିରିଂ ଚିରିଂ'ମଦ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ । ଯାହା ବେଶ ଲେକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲା । ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବି ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
