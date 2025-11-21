ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ସସପେନ୍ସ: ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତେଜୁଛି ବିବାଦ । ହତ୍ୟା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ । ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଓ କୋଶଳବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ।
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତେଜୁଛି ବିବାଦ । ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମାଆ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଳିମିଶି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଓ କୋଶଳ ବାଦୀ ସଂଗଠନ । ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ 17 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାୟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରି ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଓଡିଶା କଳା ଜଗତ ଓ ସିନେମା ଜଗତରେ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ
ଆଜି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ, କଳାକାର ସଂଘ ଓ କୋଶଳ ସଂଗଠନ । ତେବେ ସ୍ବର୍ଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇ ବେଶ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳିଆ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦର୍ଶ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
'ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା'
ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କି, ‘ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସୁକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟା । ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା ଓରଫ ପପୁ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ହିଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ।’ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶୋ' କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏପରିକି ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇ ନ ଥିଲେ, ଓଲଟା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ ବୋଲି କହିବା ସହ ଅସହିଷ୍ଣୁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ।
'ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁ ଦଣ୍ଡ'
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଳାକାର ସଂଘ ସଭାପତି ବିନୋଦ କାଳସାଏ କହିଛନ୍ତି, "କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବାର ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ । ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା କାରବାର ଠୁ ନେଇ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ହତ୍ୟା ଅଟେ । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ନ ହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।’
ସେହିପରି କୋଶଳବାଦୀ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କୋଶଳ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶିପୁନ ଖମାରି ଓ ଜିଲ୍ଲା କୋଶଳ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସା କହିଛନ୍ତି, "ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ନେହୁରା ହୋଇ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଅବହେଳା କରିଥିଲେ । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ନ ହେଲେ ଆମେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବୁ ।"
ପରିବାର ବି କରିବେ ଅଭିଯୋଗ
ସେପଟେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ତଥା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
