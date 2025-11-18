'ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି', ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ମାଆ ?
ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତେଜିଛି ବୟାନବାଜି । ପରିବାର ଲୋକେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 12:44 PM IST
Human Sagar Death ଭୁବନେଶ୍ବର: ପରଲୋକରେ ଓଲିଉଡ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସବୁଠି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଏପରି ସମୟରେ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜର ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ । ମାଆ ଓ ମାଉସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପୁଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଳିମିଶି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ।'' ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନଜର ।
ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, 'ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ 3 ମାସ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ଆସିଲାନି । ଡିପ୍ରେସନରେ ଗଲା । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିପ୍ଟରେ ନେବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ । ମୋ ପୁଅକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମିଳିମିଶି ତାର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ । ଗତ 12 ତାରିଖରେ ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବହୁତ ବିଗିଡିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ତାକୁ ଶୋ' କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ମୋ ପୁଅର କିଛି ରୋଗ ନଥିଲା । ସେ ହଠାତ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ଯାଇ ସବୁ ତା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ failure ହେଲା । ଶୋ' ଦିନ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା । ମୋ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେତେ ବିଗିଡିଥିଲା । ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇନଥିଲା । ଖାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି । ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ।''ସେପଟେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । '
ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟାୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ । ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, '' ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣ କଥା । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଆମେ ଶୋ' କରିଦେବୁ କି ? ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଶୋ' କରୁଥିଲେ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା । ସେ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ସେ ଏନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ ବି ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଜାଣିଥିଲେ । ପୁଅକୁ ନେଇ କେବେ ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି କି ? ବରଂ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି । ଯେତେ ପ୍ରୋଗାମ ସେ କରନ୍ତି ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଏ ।'' ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଉଭଣୀ କହିଛନ୍ତି, ''ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଭାଇ ଦେହାନ୍ତ ପଛରେ ପରିବାର ଦାୟୀ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରପାରିରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ(AIIMS) ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ । ନଭେମ୍ୱର 14ରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାୟକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିଲେନି ଡାକ୍ତର । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପରପାରିରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ
ଆରପାରିରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖିବୁଜିଲେ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ