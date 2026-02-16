ଆଜି ଗୀତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ; ପରିବାର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଦିଆଯିବ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର
ଆଜି ବର୍ଷୀୟାନ ଗାୟିକା ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ । ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ସହ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 16, 2026 at 12:32 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଭେଟେରାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ । ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମେତ ପରିବାର । କଟକ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ରହିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି । ସତିଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ସହ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ଏହାକୁ ନେଇ ସରକରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି ।
ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
କିଛିଦିନ ତଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘାତ (ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍) ହେବା ପରେ ସେ କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ । ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ କଟକର ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 73 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏତିସହ ଆଜି ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ମରୀର ଥିବା ବେଳେ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କଳକାର ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଗାୟିକା ତୃପ୍ତୀ ଦାସ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତରେ ସହଗାୟିକା ଭାବେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଯାଯାବର”ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ “ଫୁର କିଣା ଉଡିଗଲା ବଣି” ତାଙ୍କ ଗାୟନ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସୃଜନ ଭାବେ ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶକ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ପଡ଼ିଛି । ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଓ ପରିଚିତ ନାମ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର ଓ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର କିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ “ଏମିତି ପୁକୁ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି”, “ବାହା ମୁଁ ହେବି” ଏବଂ “ମୋ ଦେହରେ” ଅନ୍ୟତମ । ତାଙ୍କର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିପୁଣତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ